知名港式餐廳傳出薪資延遲 總公司回應：該給的不會少給
知名連鎖港式餐廳「點22」近期陷入欠薪風波，有離職員工出面反映，公司薪資延遲發放問題持續數月，有人早在8月底離職，至今仍未領到8月薪水。並傳出部分主管被積欠金額高達20萬元，且有數名員工控訴遭到拖欠薪資，形同「離職就領不到錢」。
據了解，「點22」今年7、8月間曾對內公告資金調度吃緊，導致薪資延宕。也傳有員工爆料，公司高層為防止負面消息外流，疑似在群組放話要將離職員工移除，引發更多反彈。
對此，「點22」總公司回應，資金確實短暫吃緊，正積極籌措調度，並強調「該給的薪水不會少給」，所有員工都會拿到該拿的薪資。據悉，「點22」雙北地區現仍有13間分店營運，員工雖稱近期薪資尚能如期入帳，但坦言「仍擔心再度重演」。
