風神颱風將生成 周末還有東北季風加持 賈新興曝對台影響

聯合報／ 記者楊德宜／台北即時報導
歐洲模式預測未來低空氣流和降雨分布圖（下周一至下周五）。圖／取自賈新興臉書
歐洲模式預測未來低空氣流和降雨分布圖（下周一至下周五）。圖／取自賈新興臉書

天氣周末轉變。台灣整合防災工程技術顧問公司總監賈新興今天在臉書及YouTube頻道「Hsin Hsing Chia」表示，周五前環境偏東風，午後零星短暫雨；周六午後至下周五有受第二波東北季風影響的機率，新竹以北及宜蘭氣溫明顯下降，北海岸基隆至宜花東留意易有局部較大雨勢發生的機率。

至於颱風消息，賈新興表示，熱帶擾動96Ｗ預估於明天至周五有發展為熱帶性低氣壓的機率，並於周五至周六有增強為風神颱風的趨勢，需觀察其後續發展及其路徑。

天氣趨勢，他說，明天至周五，午後竹苗以南山區及宜花東山區有零星短暫雨。周六，午後竹苗以南山區及宜花東山區有零星短暫雨，午後受東北季風增強影響，北海岸、基隆至宜花東及鵝鑾鼻一帶轉有局部短暫雨。

賈新興表示，周日有受東北季風及颱風外圍環流影響的機率，新竹以北及宜蘭氣溫明顯下降，桃園以北、宜花東和高屏並有局部雨，傍晚起至下周一，除台中至台南有零星短暫雨外，其它地區有陣雨。

賈新興說，下周二， 苗栗以北、宜花東及屏東有陣雨，南投以南山區亦有局部短暫雨。下周三，北北基宜花東仍有局部短暫雨，午後各地有局部短暫雨。下周四，新竹以北及宜蘭有局部短暫雨，午後彰化以北、南投以南山區、花東及屏東有局部短暫陣雨。下周五，新竹以北及宜花有局部短暫雨，午後各地山區有局部短暫雨。

※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以中央氣象署為準。

歐洲模式預測未來低空氣流和降雨分布圖（今天至周日）。圖／取自賈新興臉書
歐洲模式預測未來低空氣流和降雨分布圖（今天至周日）。圖／取自賈新興臉書

