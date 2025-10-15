快訊

Google搜尋「AI模式」是什麼、怎麼啟用一次看！教你「東京購物推薦」問法超好用

高鐵寧靜車廂挨轟！史哲道歉「千錯萬錯都是我們的錯」曝3因素不設親子車廂

Whoscall新功能任務牆上線有獎！「每日簽到」30天拚抽iPhone 17、AirPods 4

白不等於乾淨！漂白大腸危害食安 醫揭人體自帶「雙氧水」：會燒傷細胞

聯合新聞網／ 綜合報導
百威食品公司涉嫌以工業用雙氧水漂白豬大腸後販售，衛福部食藥署公布流向，引起國人對食安的疑慮。此為大腸麵線示意圖。 聯合報系資料照
百威食品公司涉嫌以工業用雙氧水漂白豬大腸後販售，衛福部食藥署公布流向，引起國人對食安的疑慮。此為大腸麵線示意圖。 聯合報系資料照

百威食品公司涉嫌以工業用雙氧水漂白豬大腸後販售，從出貨紀錄溯源有2000多公斤流向下游業者，引起國人對食安的疑慮。基因醫學專科張家銘醫師昨(14)日在臉書發文直指：「看起來漂漂亮亮的白，其實是細胞『燒焦』的痕跡。」警告這種「假潔白」的外觀背後，是對人體腸胃與細胞的潛在傷害。

張家銘指出，雙氧水（過氧化氫）是一種強力氧化劑，能破壞細胞膜、蛋白質甚至DNA。雖然低濃度的雙氧水常用於外用殺菌，但若誤食，仍可造成腸胃灼傷、噁心嘔吐與發炎反應。而工業等級的高濃度雙氧水更危險，若誤入血液，會釋放大量氣泡導致「氣體栓塞」，嚴重時甚至可能引發腦中風或心臟衰竭，提醒大家別讓「假乾淨」傷了細胞的真健康。

張家銘進一步解釋，人體內也有「雙氧水」，在代謝與免疫反應過程中，都會釋放一點點的過氧化氫，作為對抗細菌的防禦工具。問題在於過量與否，若長期熬夜、壓力過大、飲食偏高油高糖，就會讓氧化物累積過多，讓身體的抗氧化系統（如穀胱甘肽、Catalase）無法負荷，細胞就會被慢慢「漂白」，這結果表面看似健康，實際上身體卻正在老化和發炎。

他提醒民眾，包括：白得不自然、亮得發光、吃起來味道不自然的食品，都可能經過漂白或過度的加工處理。例如超潔白的魚丸、豆干、米粉、豬大腸，都可能經過漂白或過度處理。一般民眾常以為「白」代表乾淨，但漂白不等於潔淨；氧化也不是保養，而是損傷。「真正乾淨的食物，本來就會有點顏色、有時間的痕跡，」張家銘說：「那不是髒，而是生命的證明。」

他也呼籲民眾相信自己的味覺警報系統，一旦吃到奇怪的化學味、或有點刺鼻、不自然的滑口感食物，就該警覺，「煮的時候如果有漂白水或金屬味，那更要注意，那可能不是清潔，是氧化反應在發生。」

張家銘分享，只要多吃深綠色蔬菜、莓果、番茄、薑黃、綠茶等富含植化素與類黃酮的天然食物，就會有助於啟動身體的抗氧化系統。此外，包括充足睡眠、規律運動、深呼吸與曬太陽，都能刺激粒線體活化，幫助身體產生更多抗氧化酵素。

他強調，維持腸道菌相健康也是抗氧化的關鍵，「腸道菌是身體的第一道防線，若腸道菌不健康，氧化物就容易滲入血液，引發全身性發炎。」建議平日可多攝取發酵蔬菜、無糖優格、燕麥、地瓜與南瓜，幫助好菌生長。

張醫師重申：「我們該追求的，不是被漂白的外觀，而是讓身體有能力自我修復的內在平衡」、「真正的乾淨，不該來自化學，而該來自生命本身。」

漂白水 老化 食安

延伸閱讀

不只酒醉而已！喝酒恐致「宿醉焦慮」 專家：避免方式僅一個

泡麵王換人當？這碗突爆紅賣到缺貨 網友直接掃一箱：超好吃

她吃辦桌見「芭比娃娃掛肉片」直呼詭異 一票人倒胃口：超噁

外國人吃鼎泰豐炒飯留下整塊排骨！網友傻眼：台灣人真的不能忍

相關新聞

準「風神」颱風1路徑可能性最大 與東北季風共伴效應此時風雨最劇烈

熱帶擾動96W逐漸增強，預期將形成熱帶性低氣壓，最快周五增強為風神颱風。天氣風險公司資深顧問吳聖宇今天在臉書粉專「天氣職...

寧靜車廂挨轟 史哲道歉「千錯萬錯都是我們的錯」曝3因素不設親子車廂

台灣高鐵寧靜車廂政策，引發家長及親子團體不滿，高鐵公司緊急撤圖卡，風波仍難平息，台灣高鐵董事長史哲今接受網路節目專訪時道...

維也納少年合唱團快閃故宮 「世界最美聲音」訪台獻唱維也納版五月天

今天上午來逛故宮的民眾有福了，因為他們聽到了「世界最美聲音」。維也納少年合唱團今天上午快閃故宮，他們站在故宮正館入口大廳...

白不等於乾淨！漂白大腸危害食安 醫揭人體自帶「雙氧水」：會燒傷細胞

張家銘醫師昨(14)日在臉書發文直指：「看起來漂漂亮亮的白，其實是細胞『燒焦』的痕跡。」警告這種「假潔白」的外觀背後，是對人體腸胃與細胞的潛在傷害。

Google搜尋「AI模式」是什麼、怎麼啟用一次看！教你「東京購物推薦」問法超好用

Google搜尋（Google Search）在台灣推出繁體中文版「AI模式」，可以用Gemini模型的客製化版本、透過AI回答更多複雜問題，並支援語音和圖片搜尋，不用再多次搜尋才能找到更想要的答案。不過該如何啟動「AI模式」，聯合新聞網《科技玩家》帶你操作。

愛妮雅強迫推銷！北市法務局今年受理逾50件申訴 稽查揪1缺失

化妝品牌愛妮雅涉強迫推銷，今年北市法務局已受理51件消費爭議，但業者連3季無正當理由拒出席協調會議。法務局8月底啟動聯合...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。