白不等於乾淨！漂白大腸危害食安 醫揭人體自帶「雙氧水」：會燒傷細胞

百威食品公司涉嫌以工業用雙氧水漂白豬大腸後販售，從出貨紀錄溯源有2000多公斤流向下游業者，引起國人對食安的疑慮。基因醫學專科張家銘醫師昨(14)日在臉書發文直指：「看起來漂漂亮亮的白，其實是細胞『燒焦』的痕跡。」警告這種「假潔白」的外觀背後，是對人體腸胃與細胞的潛在傷害。

張家銘指出，雙氧水（過氧化氫）是一種強力氧化劑，能破壞細胞膜、蛋白質甚至DNA。雖然低濃度的雙氧水常用於外用殺菌，但若誤食，仍可造成腸胃灼傷、噁心嘔吐與發炎反應。而工業等級的高濃度雙氧水更危險，若誤入血液，會釋放大量氣泡導致「氣體栓塞」，嚴重時甚至可能引發腦中風或心臟衰竭，提醒大家別讓「假乾淨」傷了細胞的真健康。

張家銘進一步解釋，人體內也有「雙氧水」，在代謝與免疫反應過程中，都會釋放一點點的過氧化氫，作為對抗細菌的防禦工具。問題在於過量與否，若長期熬夜、壓力過大、飲食偏高油高糖，就會讓氧化物累積過多，讓身體的抗氧化系統（如穀胱甘肽、Catalase）無法負荷，細胞就會被慢慢「漂白」，這結果表面看似健康，實際上身體卻正在老化和發炎。

他提醒民眾，包括：白得不自然、亮得發光、吃起來味道不自然的食品，都可能經過漂白或過度的加工處理。例如超潔白的魚丸、豆干、米粉、豬大腸，都可能經過漂白或過度處理。一般民眾常以為「白」代表乾淨，但漂白不等於潔淨；氧化也不是保養，而是損傷。「真正乾淨的食物，本來就會有點顏色、有時間的痕跡，」張家銘說：「那不是髒，而是生命的證明。」

他也呼籲民眾相信自己的味覺警報系統，一旦吃到奇怪的化學味、或有點刺鼻、不自然的滑口感食物，就該警覺，「煮的時候如果有漂白水或金屬味，那更要注意，那可能不是清潔，是氧化反應在發生。」

張家銘分享，只要多吃深綠色蔬菜、莓果、番茄、薑黃、綠茶等富含植化素與類黃酮的天然食物，就會有助於啟動身體的抗氧化系統。此外，包括充足睡眠、規律運動、深呼吸與曬太陽，都能刺激粒線體活化，幫助身體產生更多抗氧化酵素。

他強調，維持腸道菌相健康也是抗氧化的關鍵，「腸道菌是身體的第一道防線，若腸道菌不健康，氧化物就容易滲入血液，引發全身性發炎。」建議平日可多攝取發酵蔬菜、無糖優格、燕麥、地瓜與南瓜，幫助好菌生長。

張醫師重申：「我們該追求的，不是被漂白的外觀，而是讓身體有能力自我修復的內在平衡」、「真正的乾淨，不該來自化學，而該來自生命本身。」