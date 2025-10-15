高鐵寧靜車廂惹議 她分析因約定俗成美德變硬規定教條

台灣高鐵推出「寧靜車廂」，有乘客肯定，也有不少家長崩潰質疑對小朋友不友善。台灣基進秘書長、北市黨部主委吳欣岱在臉書表示，高鐵公司應該取消全車寧靜車廂，因當約定俗成的美德，變成硬性規定的教條。

吳欣岱說，我們的社會就很難繼續和諧。在公共空間裡，減少噪音、氣味或動作干擾，體諒他人，這本來就是文明社會的美德。另一方面，讓孩子可以自在發展、好奇探索、勇敢發問，也是健康社會的基本條件。

吳說，這兩種觀點都是對的，也必須在不同的狀況下有所彈性調整，很難用由上而下的方式去限制或評論對錯。台灣高鐵作為公股主導的大眾運輸公司，在政策推動上更具示範意義，自然應該更加謹慎。

吳欣岱說，寧靜車廂的設計，原本是為了體貼商務客或特定需求乘客。世界上大多數國家，也只會在部分車廂實施，讓有不同需求的乘客各取所需。但台灣高鐵一體適用，全車都設成寧靜車廂，還要車安保全舉著牌子全車巡邏，反而徒增第一線人員的工作負荷，目的卻模糊不清，是認為台灣人沒有自我約束能力，要靠別人舉牌、規訓才會記得保持安靜嗎？

她說，更何況，當初政策預告時，社會上已有許多討論；衛福部甚至在九月初就發函交通部，要求督導是否兒少友善。可惜高鐵公司並未主動說明澄清，也沒有在小卡上註明，只在被詢問時才被動回覆「並非針對孩童」，這樣的資訊傳播又顯然不足，最終才造成了社會的誤解與對立。

「小孩天生就不可能像成人一樣保持安靜，這不是沒禮貌或白目，只是發展中的過渡時期。」吳也提到，根據兒童及少年福利與權益保障法第33條第2項規定，交通業者有義務提供兒童與孕婦的優先照顧措施。台灣高鐵在這次的寧靜車廂政策施行時，並未優先考量到育兒家庭可能受到的衝擊，放任制度造成變相地歧視或排除兒童，應該深切檢討。

吳欣岱提到，這幾天，已經看到網路上有人說「小孩白目，被獵殺活該」、「不會教就不要生」，也看到有家長詢問「該怎麼樣避免搭到寧靜車廂？」台灣正面臨全球最嚴重的少子化挑戰。從總統公開提出引進外籍幫傭來「解放女性勞動力」，到如今的高鐵寧靜車廂爭議，我們看到的卻是政府與相關單位，在政策設計時缺乏以育兒家庭為核心的全面思考。一次又一次，用上對下的規訓、頭痛醫頭腳痛醫腳的方式應付，令人非常遺憾。

吳說，回歸到寧靜車廂的政策，希望高鐵公司和交通部、衛福部跨部會討論完，分析商務客及一般乘客需求比例，設置部分寧靜車廂即可。也期望接下來，無論是交通政策或是社會制度的設計，政府都能納入家庭、兒童與下一代的角度思考。讓大人安心、讓孩子自在，「除了全車都應該是親子友善車廂之外，整個社會也都該是親子友善的社會。」