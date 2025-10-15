「風神」颱風將生成 周日起慎防致災雨 大台北至宜蘭威脅最大

快訊

聯合報／ 記者楊德宜／台北即時報導
周日起除了受東北季風增強影響外，不排除同時有熱帶系統西行通過呂宋島北部進入南海可能，台灣附近的東北風將增強並將延續至下周。迎風北部及東部將轉為連日陰雨天氣，局部地區不排除出現較大雨勢。圖／AI生成
今天受太平洋高壓影響，各地為晴時多雲、高溫炎熱，天氣風險公司天氣分析師林孝儒表示，預測氣溫約33至36度、低溫約25至28度；午後各山區有局部短暫陣雨或雷雨，整體仍屬較穩定的天氣型態。

本周台灣附近的太平洋高壓勢力偏強，各地大致維持與近日相似的型態。白天晴時多雲、高溫炎熱，午後山區受熱對流影響有局部陣雨或雷雨。正午前後紫外線偏強，外出做好防曬、補水與補充電解質，長時間戶外工作者建議安排間歇休息、留意熱傷害；大台北與西部內陸較易出現36度以上高溫，多加防範。

林孝儒表示，周末預測新一波東北季風將逐漸南下影響，周六的天氣變化還不大；周日起除了受東北季風增強影響外，不排除同時有熱帶系統西行通過呂宋島北部進入南海可能，台灣附近的東北風將增強並將延續至下周。

迎風北部及東部將轉為連日陰雨天氣，林孝儒表示，局部地區不排除出現較大雨勢，務必多加防範連續降雨現象。中南部雖然位處背風面，但周日至下周二、下周三在東北季風與南方系統外圍水氣共同影響下，亦將轉多雲或陰，並伴隨短暫陣雨，不過白天高溫現象可望緩解了。

熱帶系統方面，林孝儒表示，由於目前關島附近有一熱帶擾動96W發展中，預測今天至周日受太平洋高壓導引，以西行靠近至呂宋島北部的機率最高，且西行期間亦有機會於周六、周日增強為今年第23號颱風「風神」，下周前期將進入南海趨向海南島。

林孝儒表示，目前其結構仍偏弱，預報路徑與強度不確定性大。但較可預期且需防範的會是周日起至下周二、下周三，在東北季風南下同時，若有熱帶系統於南方海面西行通過的情況下。

這樣東北季風增強挾帶水氣，再配合南方熱帶系統的外圍環流，林孝儒表示，將有機會加強北部至東北部的降雨，尤其大台北至宜蘭地區發生的可能性最大；本周務必持續關注最新預報更新，以利周末至下周的行程安排。

※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以中央氣象署為準。

東北季風 高溫 颱風

