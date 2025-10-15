高鐵寧靜車廂熱議 陳志金再分享「助聽器」暖文 提醒別眼見為憑就動氣

高鐵寧靜車廂新制引起廣泛討論，奇美醫學中心加護醫學部主治醫師陳志金在「Icu醫生陳志金」臉書分享，他曾目睹相鄰座位的年輕女性大聲講手機，乘務員上前制止後，他瞧見該名女性耳朵掛著助聽器。「下一次，在生氣、指責別人之前，可以先靜下心觀察，看看別人是不是有什麼難隱之處」。

陳志金今天分享他5年前的親身見聞，原本安靜的商務車廂，有穿著時髦的年輕女性，用全車廂都聽得見的音量講電話。他克制想要制止的衝動，當時乘務員直接走到女性的身邊請對方小聲一點，後來該名女性降低音量，進而改用打字。「在她放下手機之後，我看見她漲紅的耳朵，上面掛著助聽器」，後來把助聽器拿下來了。

他表示，換他的耳朵紅了，沒想到是這樣的情形，「還好剛剛我壓抑住被點燃的正義感，克制了想自己去糾正她的衝動，但是也為自己剛剛心中產生的厭惡，感到羞愧」。人經常很快的被眼前的事物帶起情緒，而忽略了別人行為背後的無可奈何。

說到助聽器，陳志金想起醫護在加護病房也經常用聽診器充當助聽器。有時情緒躁動、講不聽的病人，加上重症病人大多因為插管，無法表達需求與感受，讓人誤會配合度很差。其實病人不是講不聽，而是「非常重聽」，根本聽不到護理師在講什麼，並非刻意不配合。但病人的助聽器沒帶在身邊，這個時候，聽診器就是最好的傳聲筒。

陳志金表示，本來配合度低的病人，在護理師拿出聽診器、讓病人戴上，然後對著聽診器的「鼓面」講話後，病人的躁動感會突然消失、安靜下來。這個神奇的「法寶」，很多護理師都知道。每當看到這樣的場景，他都覺得很感人。只要用心，處處都可以看見需要，只要願意，處處都可以感受溫暖。

「ICU, I See You，看見不一樣的溫暖」，陳志金表示，很多刻板的印象，很可能都是誤會一場。社會需要多一點包容、多一點體諒，深吸一口氣，可以讓腦子重新開機。別為了眼前所見，被帶起情緒，甚至急著回應，或許自己在不注意時，忽略了別人行為背後的無可奈何。

不少網友分享，「因為我是重度聽障，我無法打電話，我都用傳訊息方式，去醫院看病，先寫好今天要跟醫師請教問題」、「我的媽媽有嚴重的重聽，我每次都要提醒周圍的人，還親自示範在媽媽的耳邊說話，媽媽的反應就正常了」、「我是聽障者，會在公共場合盡量避免講電話，我的手機也是長期用震動，聯絡也是用打字居多；我有戴助聽器，現在的助聽器很隱密，頭髮放下來也看不到，很難馬上知道是否是聽力障礙的人」。

1名網友也曾講話音量被旁人制止，「很久以前也曾在車廂被提醒過的我，雖然耳周漲紅，但反而很感謝願意溫柔提醒我的人。重聽的我們本就易忘記注意自己的音量，所以自我覺察、檢視音量控制是我們一輩子的功課。使用中的助聽器配戴其實並不舒服，周圍的雜音易使人頭痛；有些重聽者是因為耳構造特別或受傷，對某些音頻敏感難以忍受，通常沒有需要時，還是會取下讓耳及腦休息」。

也有網友說，「眼見不一定為憑」、「還是不要第一時間給出負面情緒，免得不好意思的是自己」、「真的要先觀察，免得自己的正義卻傷了別人的痛處。我們一起做個有溫度的人」。