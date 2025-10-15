準秋颱「風神」登不登陸 台灣都逃不過共伴效應 這4天風雨浪威脅最大

快訊

聯合報／ 記者胡瑞玲／台北即時報導
準「風神」颱風運動的路徑預測。圖／取自「林老師氣象站」臉書粉專
關島南方海域的熱帶擾動96W，有機會形成「風神」颱風。氣象專家林得恩在「林老師氣象站」臉書粉專表示，這個秋颱，來勢洶洶。

根據今晨各國最新數值模式模擬結果顯示，準「風神」颱風運動的路徑預測，各國模式預報仍具相當分歧的看法。林得恩表示，不管颱風中心有無登陸台灣，在這個季節，其與環境東北風產生共伴效應的額外降雨，幾乎是無法避免的；周日至下周三，準「風神」距離台灣最近，風雨浪的影響也將會是最大。

他說，美國NCEP模式認為走巴士海峽，且非常靠近台灣，直接侵襲台灣機會增大，這條路徑，對台灣最不友善。歐洲EC-AIFS模式則較昨天路徑更往南調，走巴士海峽，較偏菲島北部陸地通過，這條路徑，顯示太平洋高壓東退勢力也最為微弱。迎風面的北部、東北部及東部地區，會與環境的東北風肇生共伴效應的額外且連續降雨，要特別注意防範。

林得恩表示，歐洲ECMWF模式路徑則折衷走巴士海峽，偏菲島北部陸地或外海後，朝南海繼續前進。

