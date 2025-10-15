艾灸煙是空汙還是藥？慈濟最新研究挑戰迷思 重振中醫千年療法

在台灣的空氣汙染議題中，PM2.5常常被視為隱形殺手，它能深入肺部，引發呼吸道疾病甚至癌症；連帶印象影響，使許多人也視中醫診間的艾灸煙為汙染物。但花蓮慈濟醫院最新研究，探討傳統艾灸產生的煙霧在改善二手菸和PM2.5引發肺癌風險的潛力。結果顯示，適當濃度的艾灸煙非但不傷細胞，反而能有助保護。這不僅為中醫艾灸療法平反，更可能開啟中西醫整合的新議題。

艾灸療法源自中國古代醫學，早在「黃帝內經」就有記載，中醫史上更有「一針、二灸、三用藥」的概括說法。即用艾葉燃燒產生的熱和煙，刺激穴位，達到溫通經絡、散寒止痛的效果。在台灣，中醫門診曾廣泛使用艾灸治療關節痛、婦科問題和虛寒症狀。然而，隨著環保意識抬頭，艾灸煙被指為室內空氣汙染源，導致這項療法幾乎絕跡。

過去曾有研究指出，艾灸燃燒會釋放PM2.5、一氧化碳和揮發性有機化合物，可能引起眼睛和鼻黏膜刺激，尤其在新鮮艾條中揮發油含量高時更顯著。2014年，衛生署甚至曾推動排煙裝置發明，以改善中醫門診空氣品質。許多民眾因此視艾煙為畏途，避免就醫使用，中醫治療少掉了一大支脈。

花蓮慈濟院長林欣榮說，因為證嚴法師要求推動中西醫合療，她還說「天下沒有不是的草，有病就要有藥醫」，何況艾草還是重要的傳統中藥材，所以包括杞至穎博士、副院長何宗融及副院長黃志揚等在內的研究團隊，決定用科學數據回應這些疑慮。他們強調，艾煙不同於廚房油煙或工業廢氣，艾煙是天然揮發化合物，可能帶來抗炎益處，而非純粹汙染。

慈濟研究的亮點在於煙霧如何逆轉癌化風險。研究分兩部分：第一，評估艾煙對二手菸（尼古丁誘導）的改善；第二，針對PM2.5模擬粉塵的影響。團隊開發獨特煙霧收集系統：透過空氣幫浦和氣液混合，將煙霧萃取成培養基，避免高溫變質。這讓他們能在體外精準測試煙霧對正常肺上皮細胞（Beas-2B）和肺癌細胞（A549、CL1）的效應。

體外實驗發現，艾煙不傷細胞，反而能幫忙保護。研究發現，少量的艾煙（濃度在2%-10%）不會讓癌細胞變得更糟，反而能保護正常肺細胞。因為它能增強一種叫E-鈣黏蛋白的東西，讓細胞緊緊黏在一起，不容易變成壞細胞。艾煙能減少一些壞蛋白（像Vimentin、Slug和Snail），阻止這個過程，所以正常細胞就不會變成癌細胞。

其次還發現，艾煙打擊癌細胞，還能和藥物搭配更強。對已經變壞的癌細胞，艾煙也有抑制效果。它能減低癌細胞裡的「幹細胞標記」（像CD90），讓癌細胞不那麼容易擴散或攻擊其他地方。更令人驚喜的是，當艾煙跟某種肺癌藥一起用時，效果更好。研究顯示，癌細胞的活動變弱，移動範圍縮小，尤其在二手菸影響下，艾煙加藥物的組合比單用藥物更能壓制癌細胞成長。

林欣榮說，研究團隊還用AI分析了全球健康資料，找出13個跟艾煙效果有關的基因。比如，TNF負責發炎、NRF2幫忙抗氧化、HIF1A應對缺氧，而P2X7則是一個關鍵「開關」。二手菸會激活P2X7，讓細胞釋放一些物質削弱免疫系統，加速細胞變壞。艾煙能關掉這個開關，阻止壞循環，還能改善細胞的能量工廠粒線體，讓癌細胞自爆消滅。

這些發現與日本研究發現類似，即臨床劑量艾煙的有害物低於安全閾值。慈濟也強調，低濃度是關鍵，太高濃度仍可能損肺。

何宗融說，這項研究最大的貢獻是，是替被長久汙名化的艾灸煙澄清。如果燒的是純正且經合格製造的艾條，一般性的艾灸治療煙不致於變成空汙。但如果燒的是來路不明、成分混雜的艾條，那自然難以保證燒出什麼懸浮微粒了。所以，只要適當使用，對艾灸煙應只有喜不喜歡的問題，而沒有致病的疑慮。

何宗融強調，慈濟這項研究，是希望重振中醫艾灸的地位，也展現中西整合的潛力。慈濟不僅作基礎研究艾煙，還規劃應用分離煙霧的氣相和顆粒相，開發吸入式治療 COPD（慢性阻塞性肺病）或肺癌輔助治療。