周日起劇烈變天 東北季風+準「風神」颱風外圍環流 北東恐豪雨大降溫

秋老虎發威，中央氣象署表示，今天西半部高溫約33至35度，東半部高溫約31、32度，北部及中南部內陸有局部36度以上高溫發生的機率，戶外活動注意防曬並多補充水分。

今天各地大多為多雲到晴的天氣，氣象署表示，僅基隆北海岸、恆春半島有零星短暫陣雨，清晨東半部地區有零星短暫陣雨，中午過後嘉義以南地區及各地山區有局部短暫雷陣雨；澎湖、金門、馬祖皆為晴時多雲，氣溫約26至32度。

明天至周五基隆北海岸、大台北山區及東北部地區有局部短暫陣雨，東部、東南部、大台北地區及恆春半島有零星短暫陣雨，其他地區為多雲到晴，午後高屏地區及其他山區有零星短暫雷陣雨。

周六迎風面水氣增加，基隆北海岸、東半部地區、恆春半島及大台北山區有局部短暫陣雨，其他地區為多雲到晴，午後嘉義以南地區及其他山區有零星短暫雷陣雨。

周日至下周二東北季風增強及熱帶性低氣壓或「風神」颱風外圍環流影響，迎風面雨勢明顯且範圍較大，基隆北海岸、東半部地區、恆春半島及大台北山區有陣雨，並有局部大雨或豪雨發生的機率，北部地區及中南部山區有短暫陣雨，並有局部大雨發生的機率，其他地區亦有局部短暫陣雨。

周日北部及東北部氣溫稍下降，下周一、下周二北部及東北部天氣稍涼，其他地區早晚亦稍涼。

下周三至下周五東北季風影響，北部及東北部天氣稍涼，其他地區早晚稍涼；下周三颱風外圍雲系影響，基隆北海岸、東半部地區、恆春半島及大台北山區有陣雨，仍有局部大雨或豪雨發生的機率，北部及中南部山區有短暫陣雨，其他地區有局部短暫陣雨。

下周四、下周五水氣仍偏多，基隆北海岸、大台北山區及東北部地區仍有雨，並有局部大雨發生的機率，東部、東南部地區及恆春半島有短暫雨，其他地區亦有零星短暫雨，降雨型態視颱風接近台灣程度。

周六東南部（含蘭嶼、綠島）沿海、恆春半島及周日起基隆北海岸、東半部（含蘭嶼、綠島）沿海、恆春半島及馬祖有長浪發生的機率；下周二南部沿海及澎湖亦有長浪發生的機率。

目前關島至菲律賓東方海域為大低壓區的環境，未來2至3天當中有熱帶系統逐漸發展的趨勢，目前資料顯示熱帶系統以周日、下周一由台灣南方至菲律賓呂宋島間通過巴士海峽機率較高，屆時將使東半部地區降雨增多，熱帶系統尚未成形，預報不確定性仍高，留意最新預報資訊。

※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以中央氣象署為準。