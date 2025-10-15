快訊

高關稅衝擊開始有感 IMF：全球經濟成長放緩

周日起劇烈變天 東北季風+準「風神」颱風外圍環流 北東恐豪雨大降溫

聯合報／ 記者楊德宜／台北即時報導
低壓發展周末接近，東半部有發生豪雨機率。圖／中央氣象署提供
低壓發展周末接近，東半部有發生豪雨機率。圖／中央氣象署提供

秋老虎發威，中央氣象署表示，今天西半部高溫約33至35度，東半部高溫約31、32度，北部及中南部內陸有局部36度以上高溫發生的機率，戶外活動注意防曬並多補充水分。

今天各地大多為多雲到晴的天氣，氣象署表示，僅基隆北海岸、恆春半島有零星短暫陣雨，清晨東半部地區有零星短暫陣雨，中午過後嘉義以南地區及各地山區有局部短暫雷陣雨；澎湖、金門、馬祖皆為晴時多雲，氣溫約26至32度。

明天至周五基隆北海岸、大台北山區及東北部地區有局部短暫陣雨，東部、東南部、大台北地區及恆春半島有零星短暫陣雨，其他地區為多雲到晴，午後高屏地區及其他山區有零星短暫雷陣雨。

周六迎風面水氣增加，基隆北海岸、東半部地區、恆春半島及大台北山區有局部短暫陣雨，其他地區為多雲到晴，午後嘉義以南地區及其他山區有零星短暫雷陣雨。

周日至下周二東北季風增強及熱帶性低氣壓或「風神」颱風外圍環流影響，迎風面雨勢明顯且範圍較大，基隆北海岸、東半部地區、恆春半島及大台北山區有陣雨，並有局部大雨或豪雨發生的機率，北部地區及中南部山區有短暫陣雨，並有局部大雨發生的機率，其他地區亦有局部短暫陣雨。

周日北部及東北部氣溫稍下降，下周一、下周二北部及東北部天氣稍涼，其他地區早晚亦稍涼。

下周三至下周五東北季風影響，北部及東北部天氣稍涼，其他地區早晚稍涼；下周三颱風外圍雲系影響，基隆北海岸、東半部地區、恆春半島及大台北山區有陣雨，仍有局部大雨或豪雨發生的機率，北部及中南部山區有短暫陣雨，其他地區有局部短暫陣雨。

下周四、下周五水氣仍偏多，基隆北海岸、大台北山區及東北部地區仍有雨，並有局部大雨發生的機率，東部、東南部地區及恆春半島有短暫雨，其他地區亦有零星短暫雨，降雨型態視颱風接近台灣程度。

周六東南部（含蘭嶼、綠島）沿海、恆春半島及周日起基隆北海岸、東半部（含蘭嶼、綠島）沿海、恆春半島及馬祖有長浪發生的機率；下周二南部沿海及澎湖亦有長浪發生的機率。

目前關島至菲律賓東方海域為大低壓區的環境，未來2至3天當中有熱帶系統逐漸發展的趨勢，目前資料顯示熱帶系統以周日、下周一由台灣南方至菲律賓呂宋島間通過巴士海峽機率較高，屆時將使東半部地區降雨增多，熱帶系統尚未成形，預報不確定性仍高，留意最新預報資訊。

※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以中央氣象署為準。

秋老虎 颱風 東北季風

延伸閱讀

「風神」颱風周五生成「周末恐有共伴效應」 這3天北部低溫下探22度

「風神」最快周五生成估達中颱 1情況恐侵台 「共伴效應」威脅熱區曝

準「風神」颱風恐巧遇東北季風南下 專家憂共伴效應…影響熱區曝

「風神」颱風最快周六生成 可能東北季風共伴 恐挾劇烈雨勢全台大降溫

相關新聞

風波難平 高鐵寧靜車廂 時力籲取消

高鐵寧靜車廂政策引發家長及親子團體不滿，高鐵緊急撤圖卡，風波仍難平息，時代力量要求取消寧靜車廂，民進黨立委呼籲政府與社會...

新聞眼／史哲起手式遭炎上 應引以為鑑

史哲接任高鐵公司董座後，信誓旦旦說高鐵首要目標已非衝「量」，而是要翻轉受詬病的服務水準，他八月大動作宣布將推動寧靜車廂及...

秋老虎發威 吳德榮：周末秋颱共伴威脅 北東恐致災雨勢

昨天秋老虎發威，新北五股出現39.3度極端高溫。中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮在「氣象應用推廣基金會」的「洩天機教室...

準「風神」颱風下周一離台灣最近 不排除「北轉台灣」

位於關島南方海域的熱帶擾動96Ｗ，有機會增強為熱帶性低氣壓，或進一步形成輕度颱風「風神」。氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特...

相對論／鄭明典、林之然 兩個天氣之子 都棄醫讀大氣

一位是三年多任內沒有颱風登陸的「護國神人」前中央氣象局長鄭明典，一位是以棄台北醫學院念台大大氣科學系登上媒體的大三生林之...

相對論／鄭明典進超商會猶豫 林之然不懂怎麼聊天

氣象學家鄭明典早年公開講話會發抖，來約訪地點不敢獨自進門，得打電話給熟悉的記者才敢跟著進。他的小學弟林之然也很害羞，深怕...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。