準「風神」颱風路徑變數大 周日起北東防共伴效應 暴雨恐持續3天以上

娜克莉颱風已於今天凌晨2時變性為溫帶氣旋，接下來要關注的是關島附近的熱帶擾動96W，有機會增強為熱帶性低氣壓或「風神」颱風。

氣象粉專「觀氣象看天氣」表示，AI模式Google-FNV3系集，在最新預報上有所北調，大致上仍然分為兩派，主要是周五以後，太平洋高壓的強弱變數還是較大，但後期（周日）以後共識度較高，多數認為東北季風增強，會將準「風神」吹往西南方向移動，並逐漸減弱。

由於整體路徑有所變化，「觀氣象看天氣」表示，周日起北部及東部地區，都要留意共伴效應所帶來的雨勢，並可能持續3天以上。

「觀氣象看天氣」表示，在氣象署的1周天氣預測圖上，也可以看到從周日起一路滯留在東北部近海的滯留鋒，依照目前模式的預測，這個配置就是非常典型的共伴效應型態。雨勢大小，仍要視其發展與實際路徑而定。

「觀氣象看天氣」表示，提醒周日以後，如要前往光復災區救災、農漁民、或是有安排活動，務必留意天氣變化。

※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以中央氣象署為準。