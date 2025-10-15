秋老虎發威 吳德榮：周末秋颱共伴威脅 北東恐致災雨勢
昨天秋老虎發威，新北五股出現39.3度極端高溫。中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮在「氣象應用推廣基金會」的「洩天機教室」專欄表示，今天至周六各地大多晴朗，白天炎熱，注意防曬、防中暑；午後山區偶有局部降雨的機率，東半部亦偶有零星短暫降雨的機率。北部23至37度、中部24至36度、南部24至36度、東部21至35度。
第1波帶有冷空氣的東北季風，大致周六晚起開始南下，吳德榮表示，大台北、東半部轉有雨，氣溫漸降。周日至下周二各地氣溫逐日緩降，轉有降雨的機率；北、東明顯降雨，有大量降雨的潛勢。
他說，天氣劇烈的程度得視熱帶系統的強度，以及有多靠近，還有熱帶系統與東北季風共伴（秋颱）效應的強弱而定。
颱風消息方面，吳德榮表示，台灣東南方海面的熱帶系統周末逐漸逼近，在冷、熱兩系統交互作用之下，更添各國模擬的不確定性而不斷調整。
吳德榮表示，歐洲模式（ECMWF）模擬調整，其路徑通過巴士海峽，19日20時台灣已受到其外圍環流以及與東北季風共伴效應的威脅。美國系集模式（GEFS）模擬則顯示，其平均路徑通過巴士海峽、呂宋島北端一帶，個別路徑則分散在其兩側，反映預測路徑的不確定性。由於各國模式模擬皆持續調整中，威脅的大小得繼續密切觀察。
※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以中央氣象署為準。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言