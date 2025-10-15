秋老虎發威 吳德榮：周末秋颱共伴威脅 北東恐致災雨勢

聯合報／ 記者楊德宜／台北即時報導
今天至周六各地大多晴朗，白天炎熱，注意防曬、防中暑。本報資料照片
今天至周六各地大多晴朗，白天炎熱，注意防曬、防中暑。本報資料照片

昨天秋老虎發威，新北五股出現39.3度極端高溫。中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮在「氣象應用推廣基金會」的「洩天機教室」專欄表示，今天至周六各地大多晴朗，白天炎熱，注意防曬、防中暑；午後山區偶有局部降雨的機率，東半部亦偶有零星短暫降雨的機率。北部23至37度、中部24至36度、南部24至36度、東部21至35度。

第1波帶有冷空氣的東北季風，大致周六晚起開始南下，吳德榮表示，大台北、東半部轉有雨，氣溫漸降。周日至下周二各地氣溫逐日緩降，轉有降雨的機率；北、東明顯降雨，有大量降雨的潛勢。

他說，天氣劇烈的程度得視熱帶系統的強度，以及有多靠近，還有熱帶系統與東北季風共伴（秋颱）效應的強弱而定。

颱風消息方面，吳德榮表示，台灣東南方海面的熱帶系統周末逐漸逼近，在冷、熱兩系統交互作用之下，更添各國模擬的不確定性而不斷調整。

吳德榮表示，歐洲模式（ECMWF）模擬調整，其路徑通過巴士海峽，19日20時台灣已受到其外圍環流以及與東北季風共伴效應的威脅。美國系集模式（GEFS）模擬則顯示，其平均路徑通過巴士海峽、呂宋島北端一帶，個別路徑則分散在其兩側，反映預測路徑的不確定性。由於各國模式模擬皆持續調整中，威脅的大小得繼續密切觀察。

※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以中央氣象署為準。

歐洲模式模擬（左圖，取自tropical tidbits）， 19日20時台灣已受到其外圍環流以及與東北季風共伴效應的威脅。美國系集模式模擬（GEFS，右圖，取自weathernerds）則顯示，其平均路徑通過巴士海峽、呂宋島北端一帶，個別路徑則分散在其兩側。圖／取自「洩天機教室」專欄
歐洲模式模擬（左圖，取自tropical tidbits）， 19日20時台灣已受到其外圍環流以及與東北季風共伴效應的威脅。美國系集模式模擬（GEFS，右圖，取自weathernerds）則顯示，其平均路徑通過巴士海峽、呂宋島北端一帶，個別路徑則分散在其兩側。圖／取自「洩天機教室」專欄

吳德榮 東北季風 巴士 共伴效應 颱風 秋老虎

延伸閱讀

酷熱飆37度高溫 吳德榮：這時起恐秋颱與東北季風共伴效應威脅

今晴朗飆38度極端高溫 吳德榮：冷空氣這天南下 但有熱帶擾動添變數

國慶連假晴朗飆37度高溫 雙颱動向曝 吳德榮估這天恐明顯轉冷

今起至國慶連假北東飄雨 吳德榮：雙颱共存「大迴轉閃過日本」不共舞

相關新聞

風波難平 高鐵寧靜車廂 時力籲取消

高鐵寧靜車廂政策引發家長及親子團體不滿，高鐵緊急撤圖卡，風波仍難平息，時代力量要求取消寧靜車廂，民進黨立委呼籲政府與社會...

新聞眼／史哲起手式遭炎上 應引以為鑑

史哲接任高鐵公司董座後，信誓旦旦說高鐵首要目標已非衝「量」，而是要翻轉受詬病的服務水準，他八月大動作宣布將推動寧靜車廂及...

秋老虎發威 吳德榮：周末秋颱共伴威脅 北東恐致災雨勢

昨天秋老虎發威，新北五股出現39.3度極端高溫。中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮在「氣象應用推廣基金會」的「洩天機教室...

相對論／鄭明典、林之然 兩個天氣之子 都棄醫讀大氣

一位是三年多任內沒有颱風登陸的「護國神人」前中央氣象局長鄭明典，一位是以棄台北醫學院念台大大氣科學系登上媒體的大三生林之...

相對論／鄭明典實力嚇到教授 林之然秒變小迷弟

大學長鄭明典和小學弟林之然，在台大大氣系都曾有過低迷時光，靠建構知識體系重建興趣。台大書卷獎五連霸的鄭明典建議也曾拿書卷...

相對論／鄭明典進超商會猶豫 林之然不懂怎麼聊天

氣象學家鄭明典早年公開講話會發抖，來約訪地點不敢獨自進門，得打電話給熟悉的記者才敢跟著進。他的小學弟林之然也很害羞，深怕...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。