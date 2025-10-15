聽新聞
健康你我他／剩菜變創意料理 省錢減碳增驚喜
以前的我，只要看到冰箱裡放了幾天的剩菜，第一個念頭總是：「這還能吃嗎？家裡沒人想吃剩菜啊！」雖然內心浮現「浪費」兩個字，卻又無奈地把它丟進垃圾桶。直到有一天，孩子晚上肚子餓問我：「媽媽，這些不能再吃嗎？」我才開始思考，也許不是我們不能吃，而是我們還沒學會「再創造」。
於是，我決定動手試試看。昨天的紅燒肉切丁，加入蛋與蔥花，搖身一變就成了香氣四溢的家常炒飯；吃剩的地瓜打成泥，加入牛奶與燕麥後，就是一碗營養又暖心的早餐；過年沒吃完的蘿蔔糕，切丁加上XO醬快炒，竟成了家人最期待的「新年限定料理」。
從「怕浪費」到「期待創作」，我家的廚房不再只是烹飪的地方，而成了我實踐環保與創意的小舞台。
更令人欣慰的是，孩子也受到影響。他會主動提議：「今天我們來發明新料理吧！」那份參與感，讓我明白：環保不只是節能減碳的口號，而是一種可以被傳承的生活態度。
其實，環保不一定要做什麼大事，只要從每天的餐桌開始做起，就能讓生活更永續。少一點廚餘、多一點創意，不僅省錢、減碳，也讓家裡多了幾分溫暖和驚喜。
我想，這就是「生活小改變，環保大永續」最貼近我們的模樣—從一盤剩菜開始，改變就這樣悄悄發生了。
