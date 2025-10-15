聽新聞
0:00 / 0:00

健康你我他／剩菜變創意料理 省錢減碳增驚喜

聯合報／ 文／王瑋瑩（北市大安）
從「怕浪費」到「期待創作」，我家的廚房不再只是烹飪的地方，而成了我實踐環保與創意的小舞台。圖／王瑋瑩提供
從「怕浪費」到「期待創作」，我家的廚房不再只是烹飪的地方，而成了我實踐環保與創意的小舞台。圖／王瑋瑩提供

以前的我，只要看到冰箱裡放了幾天的剩菜，第一個念頭總是：「這還能吃嗎？家裡沒人想吃剩菜啊！」雖然內心浮現「浪費」兩個字，卻又無奈地把它丟進垃圾桶。直到有一天，孩子晚上肚子餓問我：「媽媽，這些不能再吃嗎？」我才開始思考，也許不是我們不能吃，而是我們還沒學會「再創造」。

於是，我決定動手試試看。昨天的紅燒肉切丁，加入蛋與蔥花，搖身一變就成了香氣四溢的家常炒飯；吃剩的地瓜打成泥，加入牛奶與燕麥後，就是一碗營養又暖心的早餐；過年沒吃完的蘿蔔糕，切丁加上XO醬快炒，竟成了家人最期待的「新年限定料理」。

從「怕浪費」到「期待創作」，我家的廚房不再只是烹飪的地方，而成了我實踐環保與創意的小舞台。

更令人欣慰的是，孩子也受到影響。他會主動提議：「今天我們來發明新料理吧！」那份參與感，讓我明白：環保不只是節能減碳的口號，而是一種可以被傳承的生活態度。

其實，環保不一定要做什麼大事，只要從每天的餐桌開始做起，就能讓生活更永續。少一點廚餘、多一點創意，不僅省錢、減碳，也讓家裡多了幾分溫暖和驚喜。

我想，這就是「生活小改變，環保大永續」最貼近我們的模樣—從一盤剩菜開始，改變就這樣悄悄發生了。

廚房 環保

延伸閱讀

氣候委員會10/30召開 委員盼減碳不受關稅影響

廢料變飼料養雞也能減碳 嘉大低碳養雞技術奪「未來科技獎」

減碳實踐驅動產業轉型，企業搶攻淨零新商機

商業興觀點／建築減碳 三路並進

相關新聞

和平島B考古遺址升格！基隆迎接首座國定考古遺址 打造觀光新亮點

文化部依考古遺址審議會意見，將公告指定「基隆市和平島B考古遺址」，提升為全國第13處國定考古遺址。基隆市立委林沛祥今天說...

醫師：延緩腎病別信偏方 關鍵3藥更有效

65歲退休老師陳先生，長年與糖尿病、高血壓共處，自認血糖、血壓控制穩定，最近健檢卻發現腎絲球過濾率（eGFR）數值降到4...

元氣最愛問／提不動重物…不是老化！醫師：小心肌少症

年長者容易出現提不動重物、步行速度緩慢、行動困難的狀況，不一定是老化，而是「肌少症」。台大醫院北護分院院長詹鼎正指出，肌...

健康你我他／剩菜變創意料理 省錢減碳增驚喜

以前的我，只要看到冰箱裡放了幾天的剩菜，第一個念頭總是：「這還能吃嗎？家裡沒人想吃剩菜啊！」雖然內心浮現「浪費」兩個字，...

微量抽血、鼻噴疫苗 讓孩子不怕看病

「打針抽血」是醫療行為中常見的檢查，即使醫護人員技術再好，民眾仍常抗拒，更何況是幼童！台北醫學大學附設醫院小兒科部主任張...

鄭明典 進超商會猶豫 林之然 不懂怎麼聊天

氣象學家鄭明典早年公開講話會發抖，來約訪地點不敢獨自進門，得打電話給熟悉的記者才敢跟著進。他的小學弟林之然也很害羞，深怕...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。