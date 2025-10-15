元氣最愛問／提不動重物…不是老化！醫師：小心肌少症

年長者容易出現提不動重物、步行速度緩慢、行動困難的狀況，不一定是老化，而是「肌少症」。台大醫院北護分院院長詹鼎正指出，肌少症在醫學上已正式被認定為一種疾病，若不治療，可能會增加跌倒、臥床、照護需求等更嚴重的健康危機。他也分享4種簡單評估方式，若懷疑有肌少症，可多補充蛋白質和運動改善，並建議就醫診斷與治療。

不只是老年人，許多人都可能有肌少症風險。詹鼎正分析，體型偏瘦者，尤其是小腿較瘦或肌肉量不足的人、中風或需要長期臥床的病人、年長者、營養不良或身體虛弱的人，因為活動量減少、年齡增長、蛋白質等營養攝取不足，容易導致肌肉流失，皆可能是肌少症的高風險族群。

1 增肌關鍵 補蛋白質加重量訓練

改善肌少症的主要方式，包括攝取足夠的蛋白質和重量訓練。詹鼎正強調，飲食方面，魚肉豆蛋奶等蛋白質食物一天要吃三個拳頭大的份量，平均分配在三餐中，若單一餐吃太多則不易全部吸收。

運動方面，重量訓練是增肌的重要方法，例如負重運動、對抗地心引力的運動或深蹲、抬腿等動作，但若是單純的走路對增肌效果有限。詹鼎正建議，初學者或年長者可以從較為溫和的健康操開始，尤其是年長者應在專業教練的指導下進行，安排適合的訓練計畫，並確保動作正確，避免運動傷害。

2 吃營養品不運動 增肌效果近乎零

許多人好奇能否藉由營養補充品幫助肌肉生長。詹鼎正解釋，大部分營養品都是補充胺基酸，需要搭配運動才能有效增長肌肉。研究顯示，「運動搭配營養品」的增肌效果最好；「單純運動」次之；而「只吃營養品不運動」，效果幾乎為零，吃進的營養只會轉化為肥肉而非肌肉。

有研究發現，有一種HMB（β-羥基β-甲基丁酸）的補充品，可在沒有搭配運動的情況下，幫助增長少量肌肉，且不會增加肥肉。詹鼎正特別提醒，市售的HMB產品多為配方完整的罐裝營養品，通常含有熱量，因此飲用後，當天的飯量也應要相對減少，以免總熱量超標。

3 老年醫學科看診 找出肌少症根本病因

不管是懷疑有肌少症，或調整飲食及運動後症狀仍未改善者，詹鼎正建議，可以到老年醫學科或復健科看診，找出導致肌少症的根本病因，並進行治療；復健科的物理治療師則能提供專業的運動指導，加強訓練效果。

部分醫院也設有整合性的門診，例如台大醫院北護分院的「骨鬆肌少衰弱門診」，提供包含握力、走路速度、身體組成分析等一系列完整的檢測與評估。詹鼎正呼籲，勿輕忽肌少症，及早發現與治療，可避免後續的不健康問題。