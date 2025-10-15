醫師：延緩腎病別信偏方 關鍵3藥更有效

65歲退休老師陳先生，長年與糖尿病、高血壓共處，自認血糖、血壓控制穩定，最近健檢卻發現腎絲球過濾率（eGFR）數值降到45、尿蛋白升高，診斷為慢性腎臟病（CKD）第三期，若不積極控制，可能需洗腎。他開始四處搜尋偏方，但愈看愈迷惘。經醫師提醒，近年腎病治療已可有效延緩腎功能惡化，讓他重燃希望。

許多腎臟病人因害怕洗腎，到處尋求偏方或保健食品，不僅沒有科學證據，反而加速腎功能惡化。有些人誤信中草藥排毒，反而因其中含重金屬或不明成分，讓腎臟負擔加重；有些人找標榜「修復腎臟」保健產品，可能含類固醇，長期服用可能延誤治療。只有使用正確藥物治療，才能延緩腎病進展，讓患者維持更長時間的腎功能。

慢性腎病治療新時代 3關鍵藥物

1.SGLT2抑制劑：讓腎臟喘口氣的「排糖藥」

這類藥物原用於治療糖尿病，研究發現，透過減少腎小管對鈉與葡萄糖的吸收，它能減輕腎臟壓力，進而保護腎功能。臨床證實，無論有無糖尿病，皆可延緩腎功能惡化、降低尿蛋白與洗腎風險，也有助減少心血管疾病。

2.nsMRA：降低尿蛋白，副作用更少

傳統利尿藥Spironolactone雖能降低蛋白尿，卻易引起高血鉀。新一代非類固醇型nsMRA（如Finerenone）不僅能降低腎臟發炎、延緩纖維化，副作用也較低，對糖尿病腎病變患者尤其有效，逐步成為治療新標準。

3.GLP-1受體促效劑：控糖、減重，也保護腎臟

這類藥品如Semaglutide、Dulaglutide，除了穩定血糖與體重，還能夠降低腎臟發炎與蛋白尿，減少心衰與中風風險。對於糖尿病合併腎病患者，會是多重效益的選擇。

別讓腎病悄悄惡化 把握早期治療

陳先生在服用合適的藥物六個月後，腎功能穩定、蛋白尿下降。他也戒除偏方、落實醫囑，每天監測血壓、血糖，讓生活更規律。

慢性腎病不再只是「慢慢惡化、最後洗腎」的宿命。新一代藥物如SGLT2i、nsMRA、GLP-1RA，可提供病人延緩病程的機會。相信專業、把握時機，才能守護腎功能，迎向更健康的老後人生。