聽新聞
0:00 / 0:00

台美簽署智慧醫療合作意向 鳳凰城展示中心揭幕啟動國際鏈結

聯合報／ 記者蔡晉宇／台北即時報導
四方合作協議簽署代表，鳳凰城市長Kate（右三）、亞利桑那州商務局總裁Sandra（左四）、亞利桑那州立大學副總裁Morton（左三）、滙嘉健康董事長楊淑貞（右二）。合影代表包括駐洛杉磯經濟文化辦事處處長紀欽耀（右四）、全國中小企業總會副理事長林倬立（左二）、鳳凰城副市長Ann O’Brien（右）、鳳凰城市議員Kesha（左）。圖／中華民國全國中小企業總會提供
四方合作協議簽署代表，鳳凰城市長Kate（右三）、亞利桑那州商務局總裁Sandra（左四）、亞利桑那州立大學副總裁Morton（左三）、滙嘉健康董事長楊淑貞（右二）。合影代表包括駐洛杉磯經濟文化辦事處處長紀欽耀（右四）、全國中小企業總會副理事長林倬立（左二）、鳳凰城副市長Ann O’Brien（右）、鳳凰城市議員Kesha（左）。圖／中華民國全國中小企業總會提供

中華民國全國中小企業總會執行經濟部中小及新創企業署支持的「亞利桑那州智慧醫療訪問團」，於10月9日訪美期間，促成台灣數位健康產業發展協會（TAIDHA）、亞利桑那州商務局（ACA）、鳳凰城市政府(Phoenix, Arizona)與亞利桑那州立大學（ASU）四方簽署合作宣言（Declaration of Collaboration），建立跨國創新交流平台。

簽署儀式由駐洛杉磯台北經濟文化辦事處處長紀欽耀擔任見證人，本次訪團團長、中華民國全國中小企業總會副理事長林倬立、鳳凰城市長 Kate Gallego、亞利桑那州商務局總裁 Sandra Watson等多位嘉賓共同出席，象徵台美攜手在研究開發、臨床試驗、法規協作、投資推動與人才培育五大面向展開合作，建立長期且可延伸的醫療創新夥伴關係。

中華民國全國中小企業總會指出，這項成果展現政府與民間跨界協作的能量，台灣中小企業能以創新與數據驅動為核心，深化智慧醫療國際鏈結，促進技術落地與臨床實證合作。合作不僅展現台美各界共同推進醫療創新的決心，更是中小企業以創新實力鏈結國際的重要里程碑。

同日，「台灣 AI 智慧醫療展示中心」進駐鳳凰城生技核心園區（Phoenix Bioscience Core, 850 PBC）並正式揭幕營運，展示中心匯集來自台灣16家智慧醫療企業與2家醫療研究機構產品及服務，展示內容涵蓋AI醫療、遠距健康、臨床應用與智慧照護等領域，展期超過一年，將成為台灣醫療科技「走進美國」的重要據點。

展示中心由滙嘉健康生活科技股份有限公司推動設立，董事長楊淑貞表示，展示中心的成立不僅代表產業能量的集結，更象徵台灣在全球健康創新鏈結中扮演積極角色。透過企業自主策展與跨國協作，台灣智慧醫療有機會與美國臨床及學術單位建立更緊密的合作關係，促進創新成果的實際應用。

Kate Gallego表示，台灣AI智慧醫療展示中心的成立，象徵創新與國際合作的結合，不僅將尖端科技帶入社區，也強化鳳凰城與台灣的夥伴關係。

Sandra Watson指出，亞利桑那擁有世界級新創生態系，與台灣攜手合作將加速醫療創新進展，將深化雙邊經濟與技術交流。亞利桑那州立大學執行副總裁 Dr. Sally Morton 也指出，智慧醫療的發展將改變病患照護模式並促進科技減碳，ASU 將持續推動跨領域研究合作。

林倬立表示，這趟亞利桑那之行充滿驚喜與感動，除了見證四方合作成果，更深刻感受到當地夥伴與台商的熱情，也重新定義TSMC，不只是半導體巨擘，而是代表 Taiwanese Small and Medium Companies，台灣中小企業的集體力量與創新能力。

紀欽耀指出，台灣的健保體系與醫療創新能量長期受到國際肯定，未來將與亞利桑那各界攜手推動 AI、大數據與智慧健康合作，為全球健康創新貢獻更多成果。

全國中小企業總會副理事長林倬立（右）、駐洛杉磯經濟文化辦事處處長紀欽耀（左二）與經濟組組長劉倫正（左）於台灣 AI 智慧醫療展示中心前合影。圖／中華民國全國中小企業總會提供
全國中小企業總會副理事長林倬立（右）、駐洛杉磯經濟文化辦事處處長紀欽耀（左二）與經濟組組長劉倫正（左）於台灣 AI 智慧醫療展示中心前合影。圖／中華民國全國中小企業總會提供

亞利桑那州 中小企業 中華民國

延伸閱讀

未來科技館10月16日展開 六大領域展現科技應用力

仁寶衝智慧醫療 子公司併入智齡

台積電鳳凰城大秀軟實力 無人機升空高掛國旗慶雙十

中山大學攜手資策會 推動智慧醫療、可信任AI

相關新聞

和平島B考古遺址升格！基隆迎接首座國定考古遺址 打造觀光新亮點

文化部依考古遺址審議會意見，將公告指定「基隆市和平島B考古遺址」，提升為全國第13處國定考古遺址。基隆市立委林沛祥今天說...

醫師：延緩腎病別信偏方 關鍵3藥更有效

65歲退休老師陳先生，長年與糖尿病、高血壓共處，自認血糖、血壓控制穩定，最近健檢卻發現腎絲球過濾率（eGFR）數值降到4...

元氣最愛問／提不動重物…不是老化！醫師：小心肌少症

年長者容易出現提不動重物、步行速度緩慢、行動困難的狀況，不一定是老化，而是「肌少症」。台大醫院北護分院院長詹鼎正指出，肌...

健康你我他／剩菜變創意料理 省錢減碳增驚喜

以前的我，只要看到冰箱裡放了幾天的剩菜，第一個念頭總是：「這還能吃嗎？家裡沒人想吃剩菜啊！」雖然內心浮現「浪費」兩個字，...

微量抽血、鼻噴疫苗 讓孩子不怕看病

「打針抽血」是醫療行為中常見的檢查，即使醫護人員技術再好，民眾仍常抗拒，更何況是幼童！台北醫學大學附設醫院小兒科部主任張...

鄭明典 進超商會猶豫 林之然 不懂怎麼聊天

氣象學家鄭明典早年公開講話會發抖，來約訪地點不敢獨自進門，得打電話給熟悉的記者才敢跟著進。他的小學弟林之然也很害羞，深怕...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。