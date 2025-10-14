台美簽署智慧醫療合作意向 鳳凰城展示中心揭幕啟動國際鏈結

中華民國全國中小企業總會執行經濟部中小及新創企業署支持的「亞利桑那州智慧醫療訪問團」，於10月9日訪美期間，促成台灣數位健康產業發展協會（TAIDHA）、亞利桑那州商務局（ACA）、鳳凰城市政府(Phoenix, Arizona)與亞利桑那州立大學（ASU）四方簽署合作宣言（Declaration of Collaboration），建立跨國創新交流平台。

簽署儀式由駐洛杉磯台北經濟文化辦事處處長紀欽耀擔任見證人，本次訪團團長、中華民國全國中小企業總會副理事長林倬立、鳳凰城市長 Kate Gallego、亞利桑那州商務局總裁 Sandra Watson等多位嘉賓共同出席，象徵台美攜手在研究開發、臨床試驗、法規協作、投資推動與人才培育五大面向展開合作，建立長期且可延伸的醫療創新夥伴關係。

中華民國全國中小企業總會指出，這項成果展現政府與民間跨界協作的能量，台灣中小企業能以創新與數據驅動為核心，深化智慧醫療國際鏈結，促進技術落地與臨床實證合作。合作不僅展現台美各界共同推進醫療創新的決心，更是中小企業以創新實力鏈結國際的重要里程碑。

同日，「台灣 AI 智慧醫療展示中心」進駐鳳凰城生技核心園區（Phoenix Bioscience Core, 850 PBC）並正式揭幕營運，展示中心匯集來自台灣16家智慧醫療企業與2家醫療研究機構產品及服務，展示內容涵蓋AI醫療、遠距健康、臨床應用與智慧照護等領域，展期超過一年，將成為台灣醫療科技「走進美國」的重要據點。

展示中心由滙嘉健康生活科技股份有限公司推動設立，董事長楊淑貞表示，展示中心的成立不僅代表產業能量的集結，更象徵台灣在全球健康創新鏈結中扮演積極角色。透過企業自主策展與跨國協作，台灣智慧醫療有機會與美國臨床及學術單位建立更緊密的合作關係，促進創新成果的實際應用。

Kate Gallego表示，台灣AI智慧醫療展示中心的成立，象徵創新與國際合作的結合，不僅將尖端科技帶入社區，也強化鳳凰城與台灣的夥伴關係。

Sandra Watson指出，亞利桑那擁有世界級新創生態系，與台灣攜手合作將加速醫療創新進展，將深化雙邊經濟與技術交流。亞利桑那州立大學執行副總裁 Dr. Sally Morton 也指出，智慧醫療的發展將改變病患照護模式並促進科技減碳，ASU 將持續推動跨領域研究合作。

林倬立表示，這趟亞利桑那之行充滿驚喜與感動，除了見證四方合作成果，更深刻感受到當地夥伴與台商的熱情，也重新定義TSMC，不只是半導體巨擘，而是代表 Taiwanese Small and Medium Companies，台灣中小企業的集體力量與創新能力。