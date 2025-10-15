微量抽血、鼻噴疫苗 讓孩子不怕看病

「打針抽血」是醫療行為中常見的檢查，即使醫護人員技術再好，民眾仍常抗拒，更何況是幼童！台北醫學大學附設醫院小兒科部主任張璽表示，秋冬季節病毒、細菌活躍，幼兒感染後，恐要住院、打抗生素治療。為提升抽血檢驗效率，北醫從日本引進微量抽血技術，10滴血、5分鐘揪病因，可減少使用抗生素的機率。

張璽說，感染依據致病原分為細菌感染和病毒感染，兩者在症狀、傳染途徑及治療方式有所不同。病毒感染無法用抗生素治療，細菌感染則根據細菌種類選擇合適的抗生素。臨床上常因為沒有即時找出感染原因而過度使用抗生素，恐致細菌增加抗藥性機會。

發燒兒童有感染發炎的可能，常需要抽血檢查，北醫從日本引進微量抽血技術，於指尖或手背採取約0.1毫升的血液，透過專業儀器檢驗白血球種類比例、數量及發炎指數，5分鐘就可以得知結果，相較於一般抽血檢驗的90分鐘，可快速協助醫師診斷與開藥判斷。

除了微量抽血技術找出致病原，張璽指出，秋冬季節應加強流感預防，最佳策略是接種疫苗，公費流感疫苗已開始接種，打氣踴躍。今年台灣首次引進鼻噴式流感疫苗，適用2歲到未滿18歲兒童與青少年，免挨針、輕鬆無痛接種，可以減低孩子對打針恐懼。

「鼻噴式流感疫苗的特徵，是減毒性的活病毒，使用已弱化的病毒，比較不會引起肺炎或重症。」張璽強調，無論是鼻噴疫苗還是傳統注射疫苗，病毒株別都一樣、效果也相同。而秋季兒童流感、呼吸道融合病毒（RSV）、腸病毒、腺病毒來勢洶洶，更要加強個人衛生防護；若要施打其他活性減毒疫苗，最短需間隔28天。

北醫附醫醫務副院長侯甚光表示，為了讓孩子看病不再心生畏懼，推出「兒童友善醫療」，包括引進微量抽血技術、鼻噴式流感疫苗。新型抽血技術有助於醫師更快做出精準診斷，並判斷是否需要使用抗生素，避免濫用風險。噴鼻式疫苗提供另一種選擇，對害怕打針的人來說，是友善的替代方案。