1228噸美小麥 邊境查驗毒素超標

衛福部食藥署昨公布邊境不合格資訊，一批重達一二二八公噸、來自美國的「春麥」因毒素超標，需退運或銷毀，數量之多，為近五年首見。

食藥署北區管理中心主任劉芳銘表示，我國十家業者共同輸入美國CHS Inc.公司供應的麵粉原料「春麥」，分裝於運糧散裝貨輪的四只不同船艙。

其中第一船艙所裝載「春麥」被驗出真菌毒素「赭麴毒素Ａ」，含量為每公斤七微克，已超過「食品汙染物質及毒素衛生標準」規定的五微克上限，因此必須退運或銷毀，其餘三船艙未檢出不合格。

劉芳銘說，此為近五年美國輸台小麥相關產品中，唯一一次驗出不合格，因十家業者共同申請報驗，且產品放在同一船艙，故本次抽驗，十家業者都被認定為報驗產品不合格，在邊境查驗比率上，由一般抽批，調升為加強抽批，抽驗比率為二至五成。

這批美國春麥是由國內業者宏興麵粉廠股份有限公司、新竹麵粉廠股份有限公司、泰和製粉廠股份有限公司、洽發企業股份有限公司、國成麵粉股份有限公司、聯華製粉食品股份有限公司、東陽穀物股份有限公司、新生產業股份有限公司、台灣大食品股份有限公司、僑泰興企業股份有限公司共同報驗，以散裝貨輪裝運來台。

台美關稅談判未明，日前我國農產品訪問團赴美，承諾四年內增購二成五美國農產品，總金額逾百億美元。

正值敏感時期，食藥署表示本案為依法行政，屬常態性查驗，與其他議題無涉。

根據食藥署「邊境查驗自動化管理資訊系統」（ＩＦＩ）顯示，這次違規的美國「春麥」重達一二二八公噸，創下近五年「需退運或銷毀」數量最多紀錄，其餘為二○二四年十一月五日、十一月十九日公告檢出不合格的兩批澳大利亞「糙米」，重量均為一千公噸。