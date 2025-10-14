聽新聞
類流感患者連假湧入急診 多為輕症

聯合報／ 記者翁唯真廖靜清林琮恩／台北報導

受連假部分醫療院所休診影響，上周類流感門急診就診人次十三萬七九八八人次，雖較前一周下降，但急診就診病例百分比仍處於高檔，所幸多數都是輕症病人。為避免大醫院急診壅塞，健保署周四將公布假日急症中心六都設置地點細節，希望紓解就醫人潮。

林口長庚醫院指出，十月連假多，民眾出遊聚會，增加呼吸道感染風險，加上假日期間門診暫停服務，不少類流感患者至急診就醫，恐壓迫醫療量能，造成急診壅塞。提醒符合資格民眾，應盡早接種公費流感疫苗及新冠疫苗，落實勤洗手等個人衛生習慣，降低感染風險。

疾管署副署長曾淑慧說，今年度採購六四八萬劑流感公費疫苗，十月一日開打，迄今接種二一二多萬劑，比往年踴躍許多，已啟動開口合約，再採購廿萬劑疫苗，預計十一月上旬依各縣市接種比例配送。

疫調顯示，上周新增七十五例重症個案、十例死亡病例均未接種最新流感疫苗，防疫醫師鄒宗珮表示，年逾六十五歲者為第一階段施打重點，因屬重症高風險，被列入催打族群。研究證實，施打流感疫苗重症機率可減少百分之七十五，死亡機率降低百分之六十五，老年人及慢性病患者均應接種疫苗。

實驗室監測資料顯示，目前國內社區中流行呼吸道病原體以流感病毒為主，其中以Ａ型H3N2居多，其次為Ａ型H1N1及Ｂ型，病毒株分布狀況與全球一致，均以Ａ型為多，曾淑慧說，及時接種疫苗就可獲得不錯保護力。

衛福部十一月起將在六都設假日急症中心，健保署將於明天公布六都設置地點及服務細節。

