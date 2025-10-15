聽新聞
0:00 / 0:00

高鐵寧靜車廂／史哲起手式遭炎上 應引以為鑑

聯合報／ 本報記者胡瑞玲

史哲接任高鐵公司董座後，信誓旦旦說高鐵首要目標已非衝「量」，而是要翻轉受詬病的服務水準，他八月大動作宣布將推動寧靜車廂及調整自由座措施，未料起手式就引發爭議，後續接連要推動超尖峰時刻指定自由座新規，史哲應引以為鑑，配套措施應更完善。

高鐵公司因為自由座亂象被外界諷刺「台鐵化」戳到痛點，寧靜車廂政策過去討論已久，然憂心產生民怨遲未上路，史哲盼外界能看到他想為高鐵提升服務的決心，上任兩個月就宣布推出。

當時本報已提醒，可預見後續乘車糾紛將增加，需規畫好配套措施，然而，九月廿二日推出的寧靜車廂措施，剛上路就炎上，各種爭議持續延燒，一般乘客與帶孩童家長之間的隱形裂痕愈發擴大。

從高鐵推出寧靜車廂措施，製作圖卡及跑馬燈宣傳，再到發送「乖乖」零食安撫孩童等作為，都顯示，高鐵滾動檢討卻沒做到點上，乘客及親子友善環境的需求仍被忽視。

對於史哲及高鐵來說，現階段重點應非過度著重宣傳車廂的寧靜文化，而是要尋找一般乘客與家長，在乘車體驗的平衡點，孩童搭車有許多不可控的情況，並非父母所願，但一般乘客也盼享有更好的乘車環境，配套措施需更加精進。

況且，高鐵明年還預計推出超尖峰時刻指定自由座新規，影響層面將從家長擴及到全面，後座力恐怕更甚寧靜車廂政策，面對現在的爭議，史哲應小心處理並引以為鑑，避免成為對立及厭童的推手。

高鐵 寧靜車廂 史哲 自由座

延伸閱讀

高鐵寧靜車廂爭議 巴毛律師喊「拜託別取消」 若設專屬車廂恐更糟

高鐵寧靜車廂引家長反彈 立委籲推動「寶寶哭泣我OK」政策

高鐵寧靜車廂讓媽媽壓力大！醫喊：寧靜從來不是靠誰被壓制！新制到底怎麼規定

「寧靜車廂」措施遭批厭童 高鐵：近9成支持、發「乖乖」助安撫非施壓

相關新聞

和平島B考古遺址升格！基隆迎接首座國定考古遺址 打造觀光新亮點

文化部依考古遺址審議會意見，將公告指定「基隆市和平島B考古遺址」，提升為全國第13處國定考古遺址。基隆市立委林沛祥今天說...

醫師：延緩腎病別信偏方 關鍵3藥更有效

65歲退休老師陳先生，長年與糖尿病、高血壓共處，自認血糖、血壓控制穩定，最近健檢卻發現腎絲球過濾率（eGFR）數值降到4...

元氣最愛問／提不動重物…不是老化！醫師：小心肌少症

年長者容易出現提不動重物、步行速度緩慢、行動困難的狀況，不一定是老化，而是「肌少症」。台大醫院北護分院院長詹鼎正指出，肌...

健康你我他／剩菜變創意料理 省錢減碳增驚喜

以前的我，只要看到冰箱裡放了幾天的剩菜，第一個念頭總是：「這還能吃嗎？家裡沒人想吃剩菜啊！」雖然內心浮現「浪費」兩個字，...

微量抽血、鼻噴疫苗 讓孩子不怕看病

「打針抽血」是醫療行為中常見的檢查，即使醫護人員技術再好，民眾仍常抗拒，更何況是幼童！台北醫學大學附設醫院小兒科部主任張...

鄭明典 進超商會猶豫 林之然 不懂怎麼聊天

氣象學家鄭明典早年公開講話會發抖，來約訪地點不敢獨自進門，得打電話給熟悉的記者才敢跟著進。他的小學弟林之然也很害羞，深怕...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。