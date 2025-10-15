高鐵寧靜車廂／史哲起手式遭炎上 應引以為鑑

史哲接任高鐵公司董座後，信誓旦旦說高鐵首要目標已非衝「量」，而是要翻轉受詬病的服務水準，他八月大動作宣布將推動寧靜車廂及調整自由座措施，未料起手式就引發爭議，後續接連要推動超尖峰時刻指定自由座新規，史哲應引以為鑑，配套措施應更完善。

高鐵公司因為自由座亂象被外界諷刺「台鐵化」戳到痛點，寧靜車廂政策過去討論已久，然憂心產生民怨遲未上路，史哲盼外界能看到他想為高鐵提升服務的決心，上任兩個月就宣布推出。

當時本報已提醒，可預見後續乘車糾紛將增加，需規畫好配套措施，然而，九月廿二日推出的寧靜車廂措施，剛上路就炎上，各種爭議持續延燒，一般乘客與帶孩童家長之間的隱形裂痕愈發擴大。

從高鐵推出寧靜車廂措施，製作圖卡及跑馬燈宣傳，再到發送「乖乖」零食安撫孩童等作為，都顯示，高鐵滾動檢討卻沒做到點上，乘客及親子友善環境的需求仍被忽視。

對於史哲及高鐵來說，現階段重點應非過度著重宣傳車廂的寧靜文化，而是要尋找一般乘客與家長，在乘車體驗的平衡點，孩童搭車有許多不可控的情況，並非父母所願，但一般乘客也盼享有更好的乘車環境，配套措施需更加精進。

況且，高鐵明年還預計推出超尖峰時刻指定自由座新規，影響層面將從家長擴及到全面，後座力恐怕更甚寧靜車廂政策，面對現在的爭議，史哲應小心處理並引以為鑑，避免成為對立及厭童的推手。