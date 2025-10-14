聽新聞
風波難平 高鐵寧靜車廂 時力籲取消

聯合報／ 記者胡瑞玲／台北報導

高鐵寧靜車廂政策引發家長及親子團體不滿，高鐵緊急撤圖卡，風波仍難平息，時代力量要求取消寧靜車廂，民進黨立委呼籲政府與社會推動「寶寶哭泣我ＯＫ」的公共運輸文化。

高鐵表示，根據調查，近九成民眾支持車廂寧靜政策，目前已調整圖卡，也盼社會多元理解。

家長代表王景弘說，每次帶孩子搭高鐵都要做很多準備，日前帶患有自閉症的兒子搭高鐵，孩子無意發出聲音，卻遭舉牌警示，讓他當下不知道該怎麼辦。寧靜車廂政策推出後，車廂內不能講電話，若家長帶著孩子怎麼辦？若遇到車廂太滿走不出去的情況又該如何？

立委張雅琳說，高鐵寧靜車廂出發點是盼提高搭車品質，但推動的制度讓家長憂心被投訴而不敢帶孩子搭車，或讓孩子被視為潛在「噪音來源」，呼籲高鐵應思考車廂分區或寧靜車廂範圍。

林月琴表示，在面對嬰幼兒哭鬧等不可控的情況時，高鐵應以同理心與包容態度處理，同時政府與社會應共同推動「寶寶哭泣我ＯＫ」的公共運輸文化，讓家長不需再為孩子的存在而道歉。

時代力量黨主席王婉諭要求高鐵，取消全列車皆為寧靜車廂，改為特定車廂設置，讓家長有一般車廂可選。

高鐵公共事務處副總經理鄒衡蕪說，台灣高鐵沒有畫分寧靜車廂，而是推動車廂的寧靜文化。她坦言，文宣有設計、字數限制，因此簡化闡述過程，一線同仁在拿捏上也需精進。目前已調整圖卡，也盼社會多元理解，而非畫出限制。

高鐵表示，根據調查，近九成民眾支持車廂寧靜政策，未來會持續推廣車廂寧靜文化。

