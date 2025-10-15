汙染台南、高雄半世紀！二仁溪毒廢棄物 明年上半年要清

台南和高雄交界的二仁溪大量電子廢棄物長期沉在河床，中央核准近14億元清除經費，目標明年上半年動工，居民都盼早日解決半世紀的汙染。市府表示，原定3年完成，因先前有試驗計畫經驗，另找到臨時處理場用地，讓工程加速。

南市環保局長許仁澤表示，正公告遴選顧問公司，預計11月中旬評選出，接著進行規畫設計，希望在明年春節後工程招標。

二仁溪於台南仁德區以下河道，溪的兩岸早年有廢五金熔煉工廠林立，拆除後的電子廢棄物，許多都丟棄在溪內及沿岸，經數十年大雨、颱風及河水沖刷，數萬公噸有毒電子廢棄物沉在河床內，為了清除這些有毒物，南市環保局去年底整合高市府清理計畫提出清理草案，行政院今年核定總經費近14億，要清除二仁溪裡屬於高雄、台南轄區的電子廢棄物，徹底解決這項歷史共業。

南市南區興農里長段美珠、同安里長林良文說，二仁溪汙染已久，河中的魚蝦大家不敢吃，也不利地方發展，居民都希望清理工程能加速。另，目前二仁溪灣裡段也正進行堤岸環境美化工程，且快要完工，早日清除掉這些有毒物，才能讓環境更好，否則常有沒公德心的民眾把動物屍體丟入河床，不是好事。

此次的二仁溪河道廢棄物清理範圍包含高雄與台南，工程由中央結合兩都進行，招標作業除中央派出評審委員，兩都也都派員擔任委員。許仁澤說，因為是跨市的工程，當然希望兩岸居民都能配合，才能使工程順利進行。

許仁澤指出，工程進度規畫3年，市府去年和工研院台南分院有合作二仁溪河道廢棄物清理試驗計畫，處理這些有毒電子廢棄物已有經驗，加上清理工程最怕下大雨，造成挖起來的汙泥與電子廢棄物被沖走影響進度，因此須設置處理場、處理完就移往去化，目前國產署已同意提供1處閒置場地作為臨時處理場，讓未來工程能加速，希望不用3年就完成，早日脫離「毒河」罵名。