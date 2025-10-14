漂白豬腸流入高雄民代轟抽檢不足 衛生局：未流入市面

屏東百威食品涉使用工業雙氧水漂白豬腸，部分黑心大腸流入高雄，民代今批評，高雄有數千家餐飲業者、小吃攤林立，卻只稽查423處通路、抽檢78件，比例懸殊，質疑市府過於草率，恐讓市民陷入食安隱憂。衛生局澄清，違規食品並未流入市面。

市議員李眉蓁今在議會質詢指出，百威黑心大腸近4000公斤，其中確實有流入高雄，衛生局雖緊急稽查，結果全數陰性，便宣稱高雄沒有問題，不過以高雄龐大餐飲市場、傳統市場、夜市攤販，卻僅抽檢78件樣品，質問「這樣夠嗎」？

「這種抽檢比例，一個市場連一件都不到」李眉蓁質疑，稽查規模不足，恐怕無法釐清流入市面的數量與去向，她直言少數業者從灰色地帶進貨可能被漏查，豬腸屬於大眾產品，民眾日常常吃的小吃通路都可能涉及，只少量抽檢就急於宣布安全無虞，過於輕忽。

衛生局黃志中答詢，高雄僅一家業者進貨，數量有限，且已掌握下游去向，強調「貨品流向清楚」，部分銷毀、部分扣押，沒有流入市面。

李眉蓁認為，市府應該更積極把關，既然明知有流入，就應該查到、檢出來，不能讓黑心食品在市面上有絲毫空間。

她提醒，從黑心蛋到黑心豬腸，市府已多次面臨食安危機，不能再用抽檢陰性當擋箭牌，高雄更是夜市、餐飲重鎮，若市府在抽檢規模與頻率上不補強，恐讓市民信心動搖。

她呼籲市府拿出更積極的態度與具體行動，全面追查、嚴格監管，守護高雄市民食的安全。

衛生局澄清，黑心豬腸流入高雄市穩旺冷凍食品行，經查違規產品共進貨2批，分別為36公斤及90公斤，總計126公斤，業者自用及銷毀90公斤，另回收36公斤，違規產品並未流入市面。

衛生局強調，違規產品均於10月7日退回上游廠商，並提供退貨單供查，為把關市售大腸產品安全，近日至市場、餐飲等大腸販售相關通路查察，截至昨天累計稽查644處，以過氧化氫試劑篩檢「生大腸」，累計完成110件，結果皆為陰性，全數符合規定。