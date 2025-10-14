花蓮災後心理壓力升高 衛福部推「安、靜、能、繫、望」護心五字訣
花蓮縣馬太鞍溪堰塞湖災害事件，衛福部表示，對於災民與第一線救援人員，及自發性協助搜救、物資分送與清淤作業的志工，可能在災後出現如失眠、情緒低落、易受驚嚇、注意力不集中、夢中重現災難情境等症狀，衛福部提醒，掌握「安、靜、能、繫、望」等「護心」五字訣，並可善用心理健康資源，守護自己的心靈。
衛福部指出，災民在短時間內，面臨親人失蹤、居所毀損、生活中斷等重大衝擊，可能陷入極度悲痛、焦慮與無助；第一線救援人員與志工長時間處於炎熱天氣、高壓環境下，又面對災情、協助災民、處理突發狀況，其身心亦承受高度疲憊與情緒張力。
衛福部說，無論災民或救災人員，皆可能在災後出現如失眠、情緒低落、易受驚嚇、注意力不集中、夢中重現災難情境等症狀，甚至影響日常生活與心理健康，亟需適當的心理照護與支持。
衛福部提醒，可透過「安、靜、能、繫、望」的「護心」五字訣進行自我監測與心理調適。
安：確保自身安全，避免過度接觸災難相關資訊，減少心理負擔。
靜：讓心情沉澱，透過深呼吸、散步、音樂等方式穩定情緒。
能：維持日常作息與生活節奏，安排可掌控的小任務，重拾自信與效能感。
繫：與親友保持聯繫，分享感受，獲得情感支持與陪伴。
望：面對變動保持彈性，設定可達成的短期目標，尋找希望與未來方向。
