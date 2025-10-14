快訊

假日急症中心「9天連假夜班出勤領36萬」 醫護：不如離職當專任

風神颱風最快周五生成「周末恐有共伴效應」 這3天北部低溫下探22度

聽新聞
0:00 / 0:00

「風神」颱風周五生成「周末恐有共伴效應」 這3天北部低溫下探22度

聯合報／ 記者胡瑞玲／台北即時報導
周五前各地高溫炎熱，東半部高溫約31度，西半部高溫32至35度，市區及內陸地區局部高溫上看36度。聯合報系資料照
周五前各地高溫炎熱，東半部高溫約31度，西半部高溫32至35度，市區及內陸地區局部高溫上看36度。聯合報系資料照

周五前各地仍為多雲到晴的炎熱天氣，中央氣象署預報員張竣堯表示，關島附近的熱帶系統，最快周五增強為颱風「風神」，預估周日至下周二最接近台灣，屆時各地都會有明顯降雨，且恐與東北季風產生共伴效應，此外，受東北季風影響，周日至下周二降溫明顯，北部低溫僅22至24度。

張竣堯說，娜克莉颱風目前位於日本東方海面，並持續向東移動，即將變性為溫帶氣旋，對台灣天氣無影響。

而關島附近的熱帶雲簇將在未來2至3天發展為熱帶性低氣壓，周四、周五增強為颱風「風神」，預估周日至下周一向西通過呂宋島或巴士海峽，並為台灣附近帶來水氣，屆時東半部降雨將增多，提醒花蓮救災民眾需多留意。

張竣堯表示，該熱帶系統預估周日至下周二最接近台灣，屆時各地都有明顯降雨，且不排除與東北季風產生共伴效應，北部、東半部須留意較強降雨，但兩者相互影響的程度仍有很大不確定性，需持續觀察。

針對未來1周天氣，張竣堯指出，明（15日）各地多雲到晴，僅基隆北海岸、恆春半島有零星短暫陣雨，午後嘉義以南、其他山區有局部雷陣雨，清晨東半部也有零星短暫降雨。

周四、周五（16、17日）基隆北海岸、大台北山區、東半部有局部短暫陣雨，大台北、花東、恆春半島有零星短暫降雨，其他地區為多雲到晴的天氣，午後高屏地區、其他山區有零星短暫雷陣雨。

周六（18日）基隆北海岸、東半部、恆春半島、大台北山區有局部短暫陣雨，其他地區為多雲到晴的天氣，午後嘉義以南、其他山區有零星短暫雷陣雨。

周日至下周二（19至21日）東北季風增強，加上熱帶系統外圍環流影響，各地都有短暫陣雨，其中，基隆北海岸、東半部、恆春半島、大台北山區有陣雨，且伴隨局部大雨或豪雨，北部、中南部山區也須留意局部大雨。

溫度部分，張竣堯表示，周五前各地高溫炎熱，東半部高溫約31度，西半部高溫32至35度，市區及內陸地區局部高溫上看36度；周日受東北季風增強影響，北部、宜花白天高溫將至28到30度，其他地區30至33度，夜晚、清晨北部、宜花低溫下探至22至24度，感受較涼爽，其他地區25至28度。

東北季風 高溫

延伸閱讀

「風神」最快周五生成估達中颱 1情況恐侵台 「共伴效應」威脅熱區曝

準「風神」颱風恐巧遇東北季風南下 專家憂共伴效應…影響熱區曝

「風神」颱風最快周六生成 可能東北季風共伴 恐挾劇烈雨勢全台大降溫

夏季天氣再4天、周日起大降溫 觀察準「風神」颱風是否和東北季風配合

相關新聞

「風神」颱風周五生成「周末恐有共伴效應」 這3天北部低溫下探22度

周五前各地仍為多雲到晴的炎熱天氣，中央氣象署預報員張竣堯表示，關島附近的熱帶系統，最快周五增強為颱風「風神」，預估周日至...

加熱菸未正式開賣…超商APP涉「違法廣告」 國健署：恐罰2500萬

歷經2年多嚴格審查，國健署今年7月底宣布，正式通過美、日二家跨國菸草公司的加熱菸，10月下旬可公開上市販售。不過，實體通...

和平島B考古遺址升格！基隆迎接首座國定考古遺址 打造觀光新亮點

文化部依考古遺址審議會意見，將公告指定「基隆市和平島B考古遺址」，提升為全國第13處國定考古遺址。基隆市立委林沛祥今天說...

花蓮災後心理壓力升高 衛福部推「安、靜、能、繫、望」護心五字訣

花蓮縣馬太鞍溪堰塞湖災害事件，衛福部表示，對於災民與第一線救援人員，及自發性協助搜救、物資分送與清淤作業的志工，可能在災...

農職保就醫津貼提高！住院一天補助1200、門診100元

農業部今預告「農民職業災害保險試辦辦法」第22條修正條文，提高農民職業災害保險就醫津貼給付水準，在繳交保險費不變之下，實...

為恭醫院證實！外科部主任劉達仁騎單車命喪西濱 院方同仁深感哀慟

針對媒體報導「苗栗骨科名醫單車訓練 台61線新豐段離奇自撞貨車喪命」，苗栗縣頭份為恭醫院今天沉痛證實，院內外科部主任劉達...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。