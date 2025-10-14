「風神」颱風周五生成「周末恐有共伴效應」 這3天北部低溫下探22度

周五前各地仍為多雲到晴的炎熱天氣，中央氣象署預報員張竣堯表示，關島附近的熱帶系統，最快周五增強為颱風「風神」，預估周日至下周二最接近台灣，屆時各地都會有明顯降雨，且恐與東北季風產生共伴效應，此外，受東北季風影響，周日至下周二降溫明顯，北部低溫僅22至24度。

張竣堯說，娜克莉颱風目前位於日本東方海面，並持續向東移動，即將變性為溫帶氣旋，對台灣天氣無影響。

而關島附近的熱帶雲簇將在未來2至3天發展為熱帶性低氣壓，周四、周五增強為颱風「風神」，預估周日至下周一向西通過呂宋島或巴士海峽，並為台灣附近帶來水氣，屆時東半部降雨將增多，提醒花蓮救災民眾需多留意。

張竣堯表示，該熱帶系統預估周日至下周二最接近台灣，屆時各地都有明顯降雨，且不排除與東北季風產生共伴效應，北部、東半部須留意較強降雨，但兩者相互影響的程度仍有很大不確定性，需持續觀察。

針對未來1周天氣，張竣堯指出，明（15日）各地多雲到晴，僅基隆北海岸、恆春半島有零星短暫陣雨，午後嘉義以南、其他山區有局部雷陣雨，清晨東半部也有零星短暫降雨。

周四、周五（16、17日）基隆北海岸、大台北山區、東半部有局部短暫陣雨，大台北、花東、恆春半島有零星短暫降雨，其他地區為多雲到晴的天氣，午後高屏地區、其他山區有零星短暫雷陣雨。

周六（18日）基隆北海岸、東半部、恆春半島、大台北山區有局部短暫陣雨，其他地區為多雲到晴的天氣，午後嘉義以南、其他山區有零星短暫雷陣雨。

周日至下周二（19至21日）東北季風增強，加上熱帶系統外圍環流影響，各地都有短暫陣雨，其中，基隆北海岸、東半部、恆春半島、大台北山區有陣雨，且伴隨局部大雨或豪雨，北部、中南部山區也須留意局部大雨。

溫度部分，張竣堯表示，周五前各地高溫炎熱，東半部高溫約31度，西半部高溫32至35度，市區及內陸地區局部高溫上看36度；周日受東北季風增強影響，北部、宜花白天高溫將至28到30度，其他地區30至33度，夜晚、清晨北部、宜花低溫下探至22至24度，感受較涼爽，其他地區25至28度。