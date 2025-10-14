農職保就醫津貼提高！住院一天補助1200、門診100元

快訊

聯合報／ 記者葉冠妤／台北即時報導

農業部今預告「農民職業災害保險試辦辦法」第22條修正條文，提高農民職業災害保險就醫津貼給付水準，在繳交保險費不變之下，實際從事農業工作遭遇職業傷病無法工作時，除可申請傷病給付，一併核給就醫津貼；若遇有住院事實者，每日發給金額自900元提高為1200元，無住院每日發給自50元提高至100元。

農業部表示，迄今年7月底，農民職業災害保險超過35萬人加保，累積給付逾2.4萬件，自開辦起累積的核付金額逾5.7億元。其中，以領取「傷病給付及就醫津貼」案件數為大宗，占總核付件數97%。

農業部說明，農民職業災害保險提供被保險人在遭遇職業災害時，得領取傷病給付、身心障礙給付、就醫津貼及喪葬津貼等4項給付，其中，就醫津貼是被保險人因實際從事農業工作而致傷害不能工作期間，請領傷害給付時併同發給，減輕被保險人就醫治療費用負擔。

農業部進一步指，考量近年全民健康保險制度調整，被保險人就醫部分負擔費用可能增加，為提升被保險人職業傷病休養品質，縮短復原期間，農業部規畫提高就醫津貼發給水準。經近年實際給付案件試算評估，在農民每月繳交保費15元不變的情況下，就可提高就醫津貼給付保障，調整後就醫津貼的門診費用，從每日發給50元提高為100元，有住院事實者，住院診療額度自每日900元提高為每日1200元。

農業部試算，若以2024年平均每案傷病給付請領平均日數約41日計算，如果住院3日、未住院38日，就醫津貼增加2800元。

此外，農業部指出，2023年2月10日起，配合農民健康保險提高月投保金額，農民職業災害保險月投保金額也自1萬200元提高為2萬400元，被保險人負擔保險費由原本每月15元調整為23元，增加的8元在初期3年由中央負擔，農民負擔不變。考量近期因丹娜絲颱風及0728豪雨造成農業災害嚴重，以及因美國課徵對等關稅對農漁產業造成影響，中央補助的8元保險費，期限也將延長至2026年11月底止。

