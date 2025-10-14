快訊

和平島B考古遺址升格！基隆迎接首座國定考古遺址 打造觀光新亮點

聯合報／ 記者邱瑞杰／基隆即時報導
文化部將公告「基隆市和平島B考古遺址」提升為國定考古遺址，基隆市立委林沛祥說，未來結合自然景觀與歷史故事，可望打造成兼具教育、旅遊與文化價值的全新觀光亮點。圖／林沛祥服務處提供
文化部依考古遺址審議會意見，將公告指定「基隆市和平島B考古遺址」，提升為全國第13處國定考古遺址。基隆市立委林沛祥今天說，他感到欣慰，過去從協調、跨部會溝通到實地考察，一切的努力都是為了讓基隆的文化讓更多人看見。

文化部13日召開第10屆考古遺址審議會今年度第4次會議，出席委員全數同意，指定和平島B考古遺址提升為國定考古遺址案，後續將依文化資產保存法公告。

文化部表示，和平島B考古遺址出土自新石器時代晚期至鐵器時代的豐富文化層，涵蓋史前聚落、墓葬及冶鐵遺跡，並延續至西班牙殖民時期，與台灣原住民族、東亞航海史及殖民歷史皆有密切關聯，展現多元文化交會的珍貴價值，兼具學術價值與世界文化遺產潛力。

林沛祥說，和平島B考古遺址將升格為全國第13處國定考古遺址，也是基隆首座國定考古遺址，這是基隆文化發展的重要里程碑，他感到非常欣慰。

林沛祥指出，和平島B考古遺址升格並非一蹴可幾，今年5月26日他邀文化部政務次長李靜慧基隆實地考察，當面向文化部文資局爭取，希望能加速國定考古遺址的審議流程，並在昨天審議通過。

林沛祥表示，和平島B考古遺址見證西班牙來台400年的歷史軌跡，是台灣與大航海時代交流的重要證據。身為教育及文化委員會立委，過去曾多次召開協調會，推動和平島B考古遺址使用案，爭取和平島B考古遺址解說中心工程經費約2.2億元，並協助中央與地方完成土地協議書簽署。

林沛祥認為，和平島B考古遺址成功升格為國定遺址，是對基隆文化資產價值的肯定。相信未來隨著解說中心的完工啟用，能以文化帶動觀光，結合和平島一帶的自然景觀與歷史故事，打造兼具教育、旅遊與文化價值的全新亮點，讓國內外旅客更深入認識基隆，也讓基隆人為自己的城市感到驕傲。

遺址 考古 和平島

