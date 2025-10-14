加熱菸未正式開賣…超商APP涉「違法廣告」 國健署：恐罰2500萬

歷經2年多嚴格審查，國健署今年7月底宣布，正式通過美、日二家跨國菸草公司的加熱菸，10月下旬可公開上市販售。不過，實體通路還未正式開賣，近日傳出國內有某家超商在APP上架相關產品跟標價，引發熱議。國健署表示，已將相關資料移請台北市政府衛生局查處，依法可開罰菸商最高新台幣2500萬元。

國健署菸害防制組組長羅素英指出，某超商App一度上架加熱菸菸草柱多種品項售價及販售，該行為涉及違法菸品廣告促銷，已移送台北市衛生局。「如果違規屬實，將視對象不同，有不同罰則。」，如果查處屬實，刊登者為菸品製造或輸入業者，可處500萬元以上、2500萬元以下罰鍰。

目前有條件通過的美國、日本2家加熱菸業者、共14個品項與4款組合元件可以上市販售，皆於9月陸續完成上市前文件核定。台灣拒菸聯盟表示，國健署網站公布政府核定通過的加熱菸及組合元件合計多達78個品項，遠超出國健署9月22日宣布的18個品項，是否有偷偷增加？

羅素英說，「加熱菸78個品項」的疑義，相關辨識碼均屬於14個加熱菸品項與4款組合元件範圍內，僅為地方政府、執法單位查核時使用的包裝識別碼，例如整箱、整盒不同包裝規格所對應之代碼。不同的識別碼，是供協助執法，並非增加品項。

國健署重申，截至目前為止，全國僅有2家業者、14個加熱菸品項與4款組合元件取得核准，其他任何未經審查的產品一律屬違法。另某超商App一度上架加熱菸菸草柱多種品項售價及販售內已屬違法，已將相關資料移請台北市政府衛生局查處。

羅素英指出，國健署已於114年10月1日召開「全國菸害防制執法聯繫會議」，將審查通過之合法加熱菸品項資料與電子識別查對工具，提供財政部、法務部、經濟部及22縣市政府，作為統一的執法依據。地方稽查人員現已能確實掌握核准名單及瞭解如何使用電子識別查對工具，並非外界所指第一線稽查人員無所適從。

「加熱菸的管理一切依法執行，相關產品仍屬指定菸品，不得促銷、不得廣告、不得展示。」羅素英強調，國健署和民團反菸立場一致，會依法行政，並加強查緝。

※ 提醒您：抽菸，有礙健康