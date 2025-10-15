聽新聞
鄭明典 進超商會猶豫 林之然 不懂怎麼聊天

聯合報／ 記者何定照邱瓊玉林新輝／專題報導
前中央氣象局長鄭明典（右）與台大生林之然（左）。記者余承翰／攝影
前中央氣象局長鄭明典（右）與台大生林之然（左）。記者余承翰／攝影

氣象學家鄭明典早年公開講話會發抖，來約訪地點不敢獨自進門，得打電話給熟悉的記者才敢跟著進。他的小學弟林之然也很害羞，深怕早到約訪地點碰到人不知講什麼，索性在公園晃到時間差不多才進門。

如此Ｉ人加上從小資優，與人溝通時有挫折，彼此對談倒默契十足，連常雙手平整放在雙膝的動作也一樣。

不主動不拒絕 有共同興趣才會熟

問：大學長和小學弟與人際都曾有距離，局長對誰都好，但從不主動找人；之然高中前用盡力氣想融入同學。兩位目前還有此困擾？

林：我覺得以前是跟同齡的人興趣沒那麼重疊，小時候交朋友，要有共同興趣才會變熟，如果沒共同興趣，就不知道怎麼跟大家聊天，比較有距離感。

不過念台大後，我遇到相同興趣的人比較多，系上同學對自然和天氣都有比較敏銳的觀察力，個性也比較類似，所以和同學相處還不錯。

鄭：我一直比較難主動，但是當對方主動，我也不會拒絕，這種個性到我這年紀要改很難。像我到現在，都不敢進陌生環境，一個人要進7-11買東西，都會猶豫很久，最後打退堂鼓；如果沒經過刻意心理建設，我還不太敢打電話。

林待家中翻書 講話別人聽不懂

問：兩位都曾被認為高傲，現在怎麼看待？這是種資優生不知如何與人溝通的孤獨嗎？

林：我在國小、國中時期，不見得關注同齡者關注的事情，常待在家裡翻書，所以在學校丟出來的詞彙，別人常不知我在講什麼。這或許也因為我太急著分享自己學到的東西，同學聽了可能覺得難以溝通，就容易有誤會。

另外因為我小時候成績不錯，我想很多小孩應該都有遇到這類問題，就是老師很喜歡誇獎成績好的人，其他人就想說你那麼棒，我幹嘛跟你講話？這樣成績好的人就得要有一些技巧，來打通這種人際隔閡。不過到了高中，大家數理能力都差不多，這類問題就不那麼明顯。

鄭明典女兒被氣到 曾放棄物理

鄭：這是我的缺陷或說遺憾。我女兒最近告訴我，她曾有陣子放棄物理，原因是她問我物理問題時，我一直教她要用腦筋想，她以為我在說她很笨，就氣起來不念物理了。但我以前真的不知道自己狀態跟別人不一樣。

其實我跟同學間也如此，有人問我問題，我都幾乎一看題目就知道答案，但直接講答案不算教，我就嘗試去引導。可是對方都不講話，我就說你要先想一下。這大概也刺激到對方，我真的是罪過、罪過。

我們不是生來就知道怎麼溝通，所以女兒說她曾經放棄物理時，我真的打擊好大。我這麼關心她，這麼想幫忙她，卻差點毀了她！幸好她說她後來有克服心理障礙，不然我真的不知道該怎麼辦。

鄭明典 林之然 製表／邱瓊玉
鄭明典 林之然 製表／邱瓊玉

