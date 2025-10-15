相對論／鄭明典實力嚇到教授 林之然秒變小迷弟

大學長鄭明典和小學弟林之然，在台大大氣系都曾有過低迷時光，靠建構知識體系重建興趣。台大書卷獎五連霸的鄭明典建議也曾拿書卷獎的小學弟留學，把台灣沒有的觀點帶回來。

問：兩位念大氣系時，是否曾覺得與期待有落差？

鄭：我大一時確實滿失望，覺得好像沒學到什麼新東西。當年台大大一許多科目是在複習高中，對我毫無挑戰性，那時看大氣科學概論一直強迫背專有名詞，也覺得蛤，怎麼到大學還是這種填鴨式的背誦？不過現在我覺得這方法很好，因為沒背好專有名詞，就沒法處理相關問題。

前中央氣象局長鄭明典（前排左二）大學常拿書卷獎。圖／鄭明典提供

鄭當研究助理讀論文 開始懂科學

但當時我因為失望，大一下已對學習失去興趣，大二有好幾科都是老師給的六十分同情分。直到大二下才出現轉捩點，就是蔡清彥老師找我當他研究助理，指定我直接念研究論文。

研究論文都有導論、有研究目的，研究的問題也有很多參考資料，我因為這樣開始培養思考脈絡。剛開始看論文，我不清楚脈絡是什麼，順著參考資料去找，就覺得哇，找到邏輯線與相關性，慢慢串起知識架構，開始享受讀論文及之後的小組討論。我到這階段才知什麼叫科學。

也是從大二下，我每學期都拿書卷獎。我沒刻意爭取分數，但研究論文裡都會提出新問題，當你真的享受學問、享受念書，你根本不需要人催促，看到問題就會覺得不舒服，會自己找資料。

我們大氣系有個小圖書館，放很多原文書，我大三、大四幾乎把那些書翻完，那是我進步最快的時期。當時有位老師上課學生都聽不懂，分數都只有六、七十分，結果很奇怪，老師給我九十八分。原因就是他用來教課的書，應該就是我在圖書館也翻過的《邊界層氣象》。當時他沒說他教課的依據，教時也很跳躍，但我因為翻過，雖然他亂跳，還是知道他在講什麼。

林：（崇拜看局長）好厲害，我再跟局長請教那本書的資料。

鄭：我就是興趣而已，就翻下去就看，不懂的就去學。我畢業時，台大剛好成立大氣研究所，老師說我實力已比博士班學生都高，建議我到國外留學，我到ＵＣＬＡ（洛杉磯加州大學）後，那邊的老師也說我邊界層實力怎麼這麼強，是怎麼學的？其實我就是把圖書館的書都翻遍而已。但那真的就是享受，完全沒壓力。我覺得你有這能力，將來也可走這條路。

林之然成績優秀，因為對大自然變化感興趣，棄台北醫學院選擇就讀台大大氣系。圖／林之然提供

林跟著老師研究討論 更激發興趣

林：局長說的我也有同感。我大一有些科目和大氣系本科沒那麼相關，或是上一些通識課覺得不那麼有趣時，都會覺得自己有點像被課業或成績追著跑。不過現在的大氣科學概論沒像以前那麼填鴨，都是在氣候如何達成平衡的框架下鋪陳內容。大二、大三的動力或物理相關課程也會激發我興趣，比如作業問了個問題，讓我有動力想完整講清楚；同學也會一起合作，處理手邊資料來解決問題。我對這樣的課程比較有興趣，後來的成績表現都比大一好。

我也從大二下開始接觸一些研究，滿認同局長說看了研究論文，以及跟老師做研究的討論過程中，會對專業學科更有興趣。