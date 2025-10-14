朱宗慶打擊樂團成軍40年 創辦人宣布啟動接班布局

朱宗慶打擊樂團即將慶祝成軍40年，今天創辦人兼藝術總監朱宗慶宣布啟動接班布局，由盧煥韋接任團長，陳宏岳接任副團長；一團助理藝術總監由戴含芝接任、二團助理藝術總監則由高瀚諺擔綱。

朱宗慶今天在記者會上表示，2026年1月2日起，他會往後「退兩步」，第一代團員也是樂迷口中的「四大天王」包括吳思珊、黃堃儼、何鴻棋與吳珮菁，會往後「退一步」，盧煥韋、陳宏岳、戴含芝與高瀚諺將「往前站一步」承擔，朱宗慶打擊樂團從個人意志到團體共治的接班布局已經開展。

朱宗慶說，吳思珊、黃堃儼、何鴻棋與吳珮菁除了繼續舞台演出之外，將更側重成為團隊核心後盾的角色扮演，「這群資深團員加上我，就是五個朱老師，我們要一同深化樂團、基金會、教學系統等未來發展的根基。」面對新世代的接力，藝術總監朱宗慶滿心期待，「這是樂團蛻變為2.0的關鍵一步。」

盧煥韋表示，感謝朱老師跟資深團員們的信任，打擊樂還有很多發展空間，值得去挑戰與探索；陳宏岳表示，樂團的傳統跟創新是他們很重要的責任，「我們合作超過23年，接下任務之後，會一起安排排練，一起決策，互相支持。」

戴含芝表示驚喜也驚嚇，「希望透過我們這個世代的眼光，給予樂團新活力。」高瀚諺表示勇敢接受挑戰。戴含芝與高瀚諺表示現在真正進入決策核心，開會報告，才知道原來過去朱團走過的每一步，都深思熟慮到超乎想像，「我們很幸運，也會努力從巨人的肩膀上繼續前進。」

朱宗慶打擊樂團40週年音樂會「X：面對世界的力量」曲目全數是樂團的委託創作曲目，包括2009年為六支棒子馬林巴木琴與三位演奏家所寫的張瓊櫻「射日Solar Myth」，以及2014年委託法國作曲家雷瓦提（Gérard Lecointe）的「三部曲3 Epilogues」。

其他也有專為40週年音樂會全新創作的2首曲目，包括紐西蘭籍希臘裔作曲家帕沙達斯（John Psathas）將獻上他擔任駐團作曲家後的首部作品「愛的流轉…before and after love…」；盧煥韋也以「朱團2.0」為前提所寫的無邊界拼圖（Puzzle Without Borders），象徵著樂團新氣象的到來。

朱宗慶打擊樂團40週年音樂會第一棒「X：面對世界的力量」2026年1月9日到1月10日在台北國家音樂廳，1月17日在台中國家歌劇院大劇院，1月18日在高雄衛武營音樂廳演出。