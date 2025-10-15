相對論／鄭明典、林之然 兩個天氣之子 都棄醫讀大氣

大學長小學弟

鄭明典與林之然相差四十五歲，但有兩個共通點，都是棄醫學系讀大氣科學系，從小就喜歡看天空。有頂尖人才念大氣科學系，對台灣氣象發展至關重要。聯合報相對論邀請「大學長小學弟」分享天空的奧妙。

一位是三年多任內沒有颱風登陸的「護國神人」前中央氣象局長鄭明典，一位是以棄台北醫學院念台大大氣科學系登上媒體的大三生林之然。過去只能默默追蹤大學長鄭明典臉書的小學弟，因為對大氣的愛好，在相對論與知名前輩有了交集，兩人還意外有更多共同點，包括鄭明典也曾考上醫科卻選擇大氣。

不過，以神準預測天氣著稱、臉書天天有數十萬名粉絲追蹤的鄭明典，在這場相差四十五歲的理科生對談中，卻建議小學弟應多做科學基礎研究，別太早跳入氣象預報；林之然也深知，預報其實位於科學另一端。熱愛天空的兩位科學人，都深信科學才是進步的力量。

記者問（以下簡稱問）：之然以前對局長的印象？

林之然（以下簡稱林）：我從高中就追蹤局長臉書，還從局長發的照片發現我們住得很近，就是局長在天空看到的東西，欸，我今天也有看到。我對大氣這麼嚮往，可以說與局長有些關係。

鄭明典（以下簡稱鄭）：你從高中就開始看？不得了。能有學弟從高中就注意氣象這學門，能力又強，我這退休氣象人非常欣慰。

氣象界有兩位把台灣氣象現代化的大老，就是陳泰然老師和蔡清彥老師。他們常說台灣氣象發展最重要的，是要有對科學研究有興趣的頂尖人才來念大氣科學系，學門才可能進步。近年有些比較傑出的學生來念大氣，這對未來氣象發展平衡非常重要，看到學門後繼有人，我們上一代氣象人都非常高興。

問：兩位都從小就喜歡觀察天空，談談各自動機？

觀察雲線 淋一小時雨 鄭明典：天氣對我是家族傳說

鄭：我小學很迷在海邊釣魚，海邊很空曠，就連帶關注天空的變化。這也與我家庭背景有關。

小時候過年逢長輩回來，都會聽到家族故事，就是我曾祖父是在一次海難和全村人一起犧牲掉。據說海難發生前，原本晴空萬里，有人先出去時發現有很大的魚群，村裡有生產力的人就幾乎都出海。他們先是看到海遠遠那端好像有條白線，等白線靠近，顏色已經變得比較深；經驗告訴他們這時得趕快逃，但那時船是用手划的，根本比不過狂風暴雨降臨的速度。最後沒有任何一艘船回來，我曾祖父就是這樣過世。

從那時開始，我腦中一直有個影像：遠遠那端有條線，然後突然變天。所以當我在海邊，就特別注意海面上雲的變化。

我真正體驗到整個過程是國三有次跟同學爬三義火炎山到一半，忽然看到遠處有條雲線，立刻聯想這就是祖父看到的雲。當時其他同學繼續走，我留在原地半山腰，看本來遠遠的雲忽然捲得愈來愈近，變得很有壓迫感。當火炎山的乾燥沙土都被風掀得飛沙走石，我沒逃沒跑，站在那邊看，弄得眼睛都睜不開，接下來就是閃電打雷，然後是非常大的雨。我就站在那一小時讓雨淋。

體驗過那天氣，我才覺得真的跟祖先連結起來。對我來說，天氣就是家族傳說，那衝擊非常大。但我必須說，我不是因為這樣才學大氣科學。

天空尺度 變化大又快 林之然：想全面理解這個領域

林：我應該比較出自個人喜好。我從小就會觀察大自然很多東西，由於天空尺度最大，變化也最快，不像河水流動、植物生長等相對緩慢，又抬頭就可以看到，所以我最常觀察不同天氣中諸如雲的變化。

問：兩位都同時考上醫科，最後都選了大氣，請談談選擇理由？

鄭：我們那年代高中念甲組的除了考一般大學，也會考軍校聯招，結果我錄取國防醫學院醫科，分數滿接近榜首。當時國防醫科和台大大氣是同一天報到，兩者間我本來就比較想念台大大氣，那年國防醫學院又從畢業須服務幾年改成得終身服務，我媽媽覺得當一輩子兵不太好，就沒鼓勵我往那邊去。加上我連國防醫學院在哪都不知道，就還是選大氣。

林：我高三時對未來要做什麼沒想那麼清楚，對什麼都有點興趣，就都試試看。那時我覺得生物滿有趣，也發現自己在物理有些能力，想說理工相關科系都可以嘗試，就醫學系、大氣系、物理系都考，後來的結果就再慢慢調整。

回顧當時，覺得滿重要的動機是想建立對天氣、對地球的大氣比較扎實的物理理解。當年我經由看科普書、局長臉書等，雖對相關學門有粗淺認識，但更希望成為有科學探索能力的科學家，才想若念大氣，應該能很扎實地學到數學、物理、流體力學等知識，幫助自己全面理解這領域。

問：局長曾說自己預測氣象也有靠直覺，因預報都有不確定性，看要講哪一段，但您往往都抓對，李嗣涔甚至認為您有神通。您可否與小學弟分享自己判斷經驗？

從小做天氣預報 鄭媽媽出門時 先問兒會不會下雨

鄭：我媽媽曾告訴我，我還沒上小學時，她要出門前都會叫我看天氣會不會好，我就會很當一回事跑到外面看，跟她說不會下雨。依我媽媽說，我從小就對天空很敏感，那時沒有什麼天氣預報，問我好像還有用。

在我那一代也有些明星預報員，是靠綜合經驗的判斷表現突出。因為大氣變化的自由度太大了，氣象學又是把複雜系統切割成不同小部分來理解，你若只懂其中一部分，根本沒法了解全貌。

可是現在我們已經有電腦模式（註：鄭明典在氣象局長任內建立「氣象數值模式預報發展應用系統」），可以把所有知識整合起來用電腦計算，現在的預報員已經很難超越電腦，氣象預報愈來愈科學。將來如果ＡＩ系統出來，也可能超越現有模式。我相信必須用科學態度才能繼續突破，只有靠科學，一切才會實際進步。

林：我們同學聚在一起讀書，休息時有時會預估天氣比如幾點雨停，但大家估得都不準。我對自己預測能力沒什麼信心，覺得就像局長說的，還是要靠科學。

天氣和氣候不同 先做基礎研究 不要太早跳進預報

問：局長會給小學弟什麼建議？

鄭：大氣科學領域其實把天氣和氣候分得滿開，天氣是靠半經驗半理論，科學上沒那麼清晰；氣候比較從學理的角度理解，是比較扎實的科學，也是最重要的基礎。我們一定要突破這基礎，才能有更進步的技術支持，提升天氣預報。我對他（看向之然）的期望，就是要先做基礎研究，不要太早跳進預報。

後來我在氣象局意外當了預報中心主任，又接副局長、局長，以我原本專長在氣候的背景，真的很不可思議。但因為我來自氣候領域，論述能力比較突出。我建議你氣候基礎不能忘，也不要只守氣候，最理想是站在氣候角度來兼顧天氣。

林：局長說法我滿認同，大氣系學生其實比較關注科學，預報基本上是在另一端的技術。不過因為有興趣，大家還是會很開心地玩預報猜測。

