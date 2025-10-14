為恭醫院證實！外科部主任劉達仁騎單車命喪西濱 院方同仁深感哀慟

快訊

聯合報／ 記者吳傑沐／苗栗即時報導
劉達仁任職頭份為恭醫院逾22年，期間擔任外科部主任及外傷科主任，醫術精湛，長年投入骨科臨床照護與醫學教育工作。圖／為恭醫院提供

針對媒體報導「苗栗骨科名醫單車訓練 台61線新豐段離奇自撞貨車喪命」苗栗縣頭份為恭醫院今天沉痛證實，院內外科部主任劉達仁醫師，於12日中午在西濱公路新竹路段因交通事故不幸辭世；消息傳出，院方全體同仁深感震驚與哀慟，並對劉醫師的家屬表達最深切的關懷與慰問。

據了解，59歲劉姓骨科醫師為人外向開朗，熱衷自行車運動多年，常參加各種賽事。每周都會自主訓練從台北往南騎到竹苗一帶，最近因有賽事訓練更頻繁，12日上午9點跟妻子道別後如常出門騎訓，他騎自行車沿台61西濱公路南下；中午12點左右，在新竹縣新豐鄉坡仔頭路段，不明原因撞上前方停等紅燈、準備綠燈起步的廂型貨車後門，當場失去生命跡象，送醫搶救後仍告不治。

為恭醫院表示，劉達仁任職該院逾22年，期間擔任外科部主任及外傷科主任，醫術精湛、敬業盡責，長年投入骨科臨床照護與醫學教育工作，其專業精神與對醫療品質的堅持，為苗栗地區民眾帶來無數福祉。並於2023年帶領為恭醫院外傷小組緊急醫療認證「重大外傷審查」全數達標，取得重度級緊急醫療評定，為醫院急重症醫療量能奠定重要基礎，貢獻卓著。

劉主任待人謙和、認真負責，深受病患信賴與同仁敬重，是為恭醫療團隊的重要支柱與典範。事故發生後，院方第一時間成立緊急應變小組，協助家屬處理後續事宜，並完成院內骨科門診及手術等支援與醫師調度，確保醫療服務不中斷。

為恭醫院再次表達無限哀悼之意，感念劉主任長年為地方醫療奉獻的精神與溫厚風範，並將延續其守護民眾健康的初心，持續深耕社區、堅守醫療使命。

劉達仁任職頭份為恭醫院逾22年，期間擔任外科部主任及外傷科主任，醫術精湛、敬業盡責。圖／為恭醫院提供

