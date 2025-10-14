全真瑜珈勞權說明會百人參與 北市：視情況再辦第2場

台北市勞動局今天表示，上午舉辦全真瑜珈公司勞工權益說明會，約115人參與，藉此協助勞工申請調解、工資墊償；因故錯過者可於21日前撥打1999表達，將視人數辦理第2場。

台北市勞動局發布新聞指出，上午舉辦的全真瑜珈公司勞工權益說明會，由勞動局、就業服務處以及勞動部勞動關係司、勞工保險局相關業務主管到場，針對申請勞資調解、工資墊償、失業給付及求職諮詢等權益進行說明，並安排提問與解答的交流時間，回覆勞工提問。

勞動局說，因故錯過今天說明會的勞工，可在21日以前，透過北市政府陳情系統，或撥打1999轉分機7015或7016，表達想參加說明會的意願，將視報名人數，斟酌開辦第2場。

此外，勞動局說，13日也透過「勞動台北」臉書粉絲專頁發布2則Q&A貼文，針對勞工權益保障及非僱傭關係教練之僱傭認定可能性等常見疑問提出說明，協助勞工釐清權益問題，也可上網閱覽了解。