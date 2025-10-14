換照福利！明年起滿70歲主動繳回駕照 搭小黃補助50％「2年賺3.6萬」

快訊

聯合報／ 記者胡瑞玲／台北即時報導
為鼓勵長者主動繳回駕照，公路局加碼提供TPASS公共運輸乘車優惠，使用敬老卡搭乘公共運輸回饋50%，每月金額最高1500元，計程車也包含在內。圖／取自彰化監理站臉書

交通部日前公布駕照管理新規，其中高齡換照部分，除明年起，換照年齡從75歲下修至70歲外，為鼓勵長者主動繳回駕照，公路局加碼提供TPASS公共運輸乘車優惠，使用敬老卡搭乘公共運輸回饋50%，每月金額最高1500元，計程車也包含在內，但僅11縣市能使用敬老卡做計程車折抵。公路局表示，無法折抵縣市將研議補貼。

公路局10月1日推出的「駕照管理三策略」新規，在換照制度部分，70歲以上長者若主動繳回駕照，將補助乘車優惠回饋（含計程車）。交通部今召開道安記者會時再公布優惠回饋細節。

公路局說明，2026年起完成登錄註記次日起算2年，使用敬老卡搭乘公共運輸回饋50%，每月金額最高1500元，適用範圍包含公路客運、國道客運、市區公車、台鐵、捷運、輕軌、公共自行車、渡輪及計程車，計程車須有驗票設備才會納入回饋範圍，至於有多少計程車裝有驗票設備目前未統計，另每月乘車回饋金於次月25日開放領取。

公路局指出，持各縣市政府核發的敬老卡、社福卡至四大超商由店員協助領取，敬老卡發卡單位為悠遊卡者，可至台北捷運各車站悠遊卡加值機領取，領取方式與重陽禮金等回饋相同。

公路局表示，將持續強化偏鄉公共運輸系統，現在鄉鄉有公車，落實交通平權，偏鄉地區還有幸福巴士、幸福小黃，讓長輩想去哪、就去哪，繳回駕照也免驚。

目前全國已有11個縣市推動以敬老點數扣抵計程車車資，凡該縣市境內可適用電子票證（悠遊卡、一卡通、愛金卡）感應支付搭乘的計程車均可適用。

目前可使用敬老點數折抵計程車車資的縣市，包含台北市、新北市、桃園市、新竹市、新竹縣、台中市、南投縣、高雄市、彰化縣、花蓮縣、台東縣。

公路局主秘林義勝表示，部分縣市敬老卡無法折抵計程車車資，將會討論相關發放補貼機制，有進一步消息會對外報告。

公路局補充，同時擁有汽機車駕照，須全部繳回才能領取補助。繳回後若反悔，可以再考，需先通過體檢才能考照，但補助會取消；若補助領了1個月後悔，即便還有23個月未領補助，未來都不能再繳回領補助，民眾也可以領完2年補助後再考，因為考照是民眾的權益。

