人本年度募款餐會倡抗網保孩 避免成為AI工具
人本教育基金會將於10月19日起舉辦年度募款餐會，今年主題定為「教育轉型正義，全民抗網保孩」，期盼透過教育讓學子發展抵抗網路、社群傷害的抗體，避免成為AI的工具。
人本基金會發布新聞稿指出，面對AI時代的來臨，特別需要落實「以人為本」的教育，設法在民眾和孩子的心智上發展抗體，足以抵抗網路、社群、AI所帶來的傷害。
人本指出，「抗網保孩」是一個公衛議題，需要全社會共同參與、有所意識。這樣的工作，需要的是全民的投入，而不只是期待抖音、小紅書等社群媒體會改變。
人本執行董事史英在人本網站上解釋，「抗網」不是全面否定，而是去蕪存菁。網路像是大雜燴，鍋裡煮著各種東西，但沒有一樣事先插著「有毒」或「有益」的標籤。
史英在文中指出，人本提倡的「抗網保孩」，是要鼓勵、或帶著小孩上網去「看穿」，看穿那些幼稚、荒謬、虛假、奸詐、有害的東西，培養批判思考的本領，「假以時日，他就可以自己、而不是靠大人、保護自己。」
