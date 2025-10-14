快訊

有望合作？日老闆掃購「白粉」卡海關 嗨曝這天將親自拜訪台糖

中央社／ 台北14日電
日本蘋果糖專賣店「東京林檎製飴所」老闆池田喬俊近日來台掃購台糖砂糖，一度因為外觀貌似「白粉」卡在海關，這段經歷貼文一出引發熱議。圖／截自@pomedamourtokyo
日本蘋果糖專賣店「東京林檎製飴所」老闆池田喬俊近日來台掃購台糖砂糖，一度因為外觀貌似「白粉」卡在海關，這段經歷貼文一出引發熱議，台糖也主動到社群平台留言，獲得池田喬俊寫信回應，表示他11月將到台南，屆時將親自拜訪台糖，盼這次緣分成為合作開端。

池田喬俊近期來台灣採購大量台糖的砂糖帶回日本，因砂糖包裝外觀貌似「白粉」，一度被海關攔截，日本海關還出動緝毒犬檢查，池田喬俊在社群分享此事引發關注。

台糖主動在池田喬俊的社群以日文留言，池田喬俊發文分享獲台糖聯繫好消息，並強調「太好了！太好了！」

池田喬俊也回信給台糖，表達對台糖親切與溫暖言語的感謝，「能夠有機會親身了解台糖的歷史與文化，對我而言是莫大的榮幸」，必定成為重新省思蘋果糖本質的重要契機，他將在11月前往台南、高雄參加展出的期間，親自前往拜訪台糖公司。

台糖表示，雙方屆時將討論如何合作，也會有具備日文專業的同事和他溝通。

池田喬俊在信中強調，過去11年間接觸過各式各樣的砂糖，蘋果糖的製作看似簡單，但砂糖的個性卻會直接影響其風味，台糖的砂糖兼具「令人懷念的溫潤氣息」與「現代化的便利性」，達到極佳平衡，深信自己有能力將台糖砂糖的優點與魅力傳達給日本，希望這次的緣分能成為長久合作的開端。

