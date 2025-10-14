許舒堯策畫台灣國際古樂節 雙琴爭鳴考驗即興功力

由大鍵琴家許舒堯策畫的2025台灣國際古樂節，今年將在北高舉行音樂會與講座。許舒堯表示，這次聚焦自帶即興的雙大鍵琴樂曲，考驗功力也更增加演奏的想像空間。

許舒堯今天接受媒體聯訪時表示，「雙琴爭鳴」音樂會將以雙大鍵琴呈現「帕蒂門托（Partimento）」即興演奏音樂，邀請義大利拉迪奇藝術節總監暨大鍵琴家阿爾貝托・布塞蒂尼（Alberto Busettini ）訪台合作，兩人帶來義大利作曲家帕斯奎尼（BernardoPasquini） 的「雙帕蒂門托奏鳴曲」。

原本念台大化學的許舒堯從小就學習鋼琴，之後因為喜愛大鍵琴的音色與歷史，轉念古樂，「大鍵琴的構造、形制像是線索，讓我可以更貼近巴洛克音樂。」許舒堯說，音樂追求永無止盡，雖然也常常演奏到懷疑人生，但仍收穫豐盛。

許舒堯分享「帕蒂門托」是18世紀源自於義大利、影響到巴赫、韓德爾、以及巴黎音樂院的教學及即興演奏方式，「作曲家提供結構設計，演奏家在鍵盤上即興完成，有限制但也可以讓演奏家自己發揮。」

許舒堯說，「帕蒂門托」這種演奏方式曾盛行於18世紀義大利拿坡里，當地的孤兒院用這個演奏方式訓練孤兒們成為專業音樂工作者甚至作曲家。這套作曲的邏輯訓練，讓當時流落街頭的兒童有一技之長，後來就連正常家庭的家長都送孩子去學，之後這套方法傳至法國與德國，影響了歐洲音樂教育的發展。

音樂會下半場將演出作曲家史卡拉第（DomenicoScarlatti） 兩首俗稱「曼陀鈴奏鳴曲」的雙聲部作品，以雙大鍵琴方式演繹，展現獨奏與伴奏之間的對話；壓軸安排由作曲家梭樂（Antonio Soler） 的 「D大調雙大鍵琴協奏曲」 做熱情收尾。

2025台灣國際古樂節10月19日音樂節將推出講座示範「孤兒院裡的音樂課：義大利 Conservatori 與Partimento 教學法」，地點在台北大同大學志生紀念館。 「雙琴爭鳴」音樂會10月24日在台北國家兩廳院演奏廳，10月26日在高雄衛武營國家藝術文化中心表演廳演出。