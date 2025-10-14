19日起連3天共伴降雨機率高 北、東部防豪雨

快訊

中央社／ 台北14日電
氣象署表示19日起至21日，北部、東半部有持續性降雨、並可能有局部大雨或豪雨發生。中央社
氣象署表示，17日之前大致上晴朗偏熱，大台北及中南部近山區要注意局部攝氏36度以上高溫；19日起至21日東北季風及熱帶系統發生共伴效應機率高，北部、東半部有持續性降雨、並可能有局部大雨或豪雨發生。

中央氣象署預報員張竣堯告訴中央社記者，綜合各家預測模式，在關島一帶的熱帶擾動16、17日可能會增強為熱帶性低氣壓，不排除最快17、18日就有機會增強成今年第24號颱風「風神」，預估路徑將穿過呂宋島至南海。

此外，張竣堯指出，目前資料顯示東北季風會在19至21日增強、影響，加上熱帶性低氣壓或颱風外圍環流的影響，發生共伴（秋颱）效應的機率高，迎風面基隆北海岸、東半部、恆春半島、大台北山區有持續性陣雨，並有局部豪雨；北部地區、中南部山區有局部大雨。

張竣堯強調，雨勢、雨區還是會視熱帶系統的強度、與東北季風發生的共伴的位置而定；整體而言，19至21日是雨勢較顯著的3天。

張竣堯進一步說明，各國對於熱帶系統的預測仍有分歧，包含強度和路徑皆有不確定性。若影響台灣的期間仍為熱帶性低氣壓，不排除會以較大規模或較劇烈豪雨作業的方式更新降雨情況；若是以颱風強度影響台灣，則會進一步觀察是否觸及海警警戒範圍。

張竣堯說，明天各地大多為多雲到晴，僅基隆北海岸、恆春半島有零星短暫陣雨，午後嘉義以南地區及各山區有局部短暫雷陣雨；其中清晨東半部地區有零星短暫陣雨。

張竣堯提到，16、17日水氣稍增，迎風面降雨略增，基隆北海岸、大台北山區及東北部地區有局部短暫陣雨，花東、大台北地區及恆春半島有零星短暫陣雨，其他地區為多雲到晴，午後其他山區有零星短暫雷陣雨。

氣溫方面，張竣堯表示，明天仍有偏東風過山沉降，加上天氣晴朗，北部、中南部近山區仍要注意局部36度以上高溫發生；17日之前各地大致上會維持晴朗偏熱。

不過，隨著熱帶系統接近及東北季風南下，預估18日白天桃園以北、宜花高溫約降至28到30度、夜晚清晨低溫約22至24度，其他地區高溫是30至33度、低溫約24至26度；19日起東北季風增強，北部、宜花白天高溫約25至28度，其他地區約28至30度，各地低溫約20度。

