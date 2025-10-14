快訊

萬大線第二期經費770億何時核定？卓榮泰承諾：今年底以前

聯合報／ 記者唐筱恬／台北即時報導
立法院今天舉行院會，行政院長卓榮泰（圖）赴立法院備詢。記者許正宏／攝影
立法院今天舉行院會，行政院長卓榮泰（圖）赴立法院備詢。記者許正宏／攝影

民進黨立委蘇巧慧今天在立法院總質詢關切，捷運「萬大樹林線」第二期經費何時會核定？行政院卓榮泰承諾，明年度中央政府總預算案已送到立法院來審，今年度要完成的工作一定會完成，因此今年底前一定會來核定，「如果算出來，能快就更快」。

捷運萬大樹林線全稱為「萬大-中和-樹林線」，第一期正在興建中，第二期全長13.3公里、總造價約770億元，目前已送至行政院核定中。

蘇巧慧今天質詢，萬大樹林第二期財務修正計畫去年11月交通部送到了行政院，3月國發會通過審查，現在已經整整7個月了，院長到底何時會核定？

卓榮泰答詢表示，土城樹林線是一個非常重要的交通動脈 ，國發會重新審定後追加到了770億元，但現在行政院遇到財政收支劃分法大幅修正，所以還在做財政上的衡量，到底地方與中央要如何來分擔工程款？因為捷運為地方自治應辦事項的一部分。

蘇巧慧接續追問，但時間再繼續拖下去，工程費用就會不斷上漲，如果政院再不核定，未來770億元到底夠不夠用恐怕成問題，想問院長究竟何時可以核定？

卓榮泰表示，已請主計總處針對各縣市類似案子綜合性整理，明年度的中央政府總預算已經送到立法院審議，所以今年度該完成的工作，「我會要求今年度一定要完成」。蘇巧慧追問，所以今年一定會核定嗎？卓榮泰答覆說，「我們一定核定」、「如果算出來，能快更快」。

行政院 蘇巧慧 卓榮泰 萬大線

