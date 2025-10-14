優良菌株助抗旱耐淹 蔬菜逆境存活率最高增5成

快訊

中央社／ 台北14日電

農業部台中區農業改良場篩選出4株優良菌株，經田間試驗證實，可助蔬菜在淹水、乾旱及高溫等逆境下生長，相較以往同樣條件，存活率可增加2至5成，口感也變得更好。

台中農改場今天在農業部舉行記者會，場長楊宏瑛說，每逢颱風、強降雨、高溫、乾旱等天然災害發生時，農作物產量與品質就受影響，連帶造成市場價格波動。

楊宏瑛說，台中農改場持續推動新品種選育與韌性栽培技術，因國際研究顯示，微生物的應用可有效提升作物耐逆韌性；農改場自110年起，與中興大學及農業科技研究院共同成立「耐候微生物機制篩選平台」，已篩選出4株具潛力的耐候微生物。

台中農改場副研究員郭建志介紹，這4株微生物包括：木黴菌、地衣芽孢桿菌、液化澱粉芽孢桿菌及鏈黴菌；經田間試驗結果顯示，不結球白菜淹水、乾旱損害的存活率，可提高2至5成，並降低夏季高溫包心白菜缺鈣褐化3成，使用抗逆境微生物種植的蔬菜，口感也變得更好。

楊宏瑛表示，韌性與永續是農業部推動的重要政策目標，耐候微生物製劑的發展，正是因應氣候挑戰、穩定農業生產的重要輔助策略；4株具代表性的耐候微生物中，3株已商品化應用、1株完成技術授權。

