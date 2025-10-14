未來科技館10月16日展開 六大領域展現科技應用力

科技年度盛會「2025臺灣創新技術博覽會-未來科技館」10月16日至18日在台北世貿一館展開。國科會表示，今年展出220件技術，更鎖定智慧機器人、量子科技、運動科技、AI應用與產學合作、晶創台灣方案、未來科技獎六大技術領域等展區，全面展示科技回應社會需求，並推動產業升級的應用。

台灣創新技術博覽會由國家科學及技術委員會攜手中央研究院、教育部、衛生福利部及運動部共同主辦。10月16日開幕首日以「智慧機器人論壇：臺灣未來的關鍵賽道」為題，邀請德國、日本、美國等專家聚焦人形機器人、人工智慧感知、控制模擬及跨域應用。

AI應用與產學合作專區聚焦「智慧交通、健康照護、前瞻半導體」三大領域，展示跨域整合的創新實力。從鐵道安全防線、智慧醫療延伸到居家健康管理，再到引領全球的半導體關鍵技術，呈現AI如何驅動產業升級與生活改善，彰顯台灣在前瞻科研上的國際競爭力。

10月17日還有科普微電影《遊戲開始》，以生動情節引領觀眾進入量子物理的奇幻世界，並邀請專家現場對談，一同探索科學與創意結合的無限可能。10月18日將由來自美國、瑞典、丹麥、韓國與台灣的8家獲獎新創，展示人工智慧晶片、半導體製程、智慧醫療及淨零永續等領域的創新應用，帶動跨產業合作與國際鏈結。