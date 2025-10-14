快訊

泡麵王換人當？這碗突爆紅賣到缺貨 網友直接掃一箱：超好吃

以軍開火！稱「可疑分子」越界違反停火協議 加薩衛生單位：至少6死

8縣市有感搖晃！南投18:08發生規模4地震 最大震度3級

未來科技館10月16日展開 六大領域展現科技應用力

聯合報／ 記者董俞佳／台北即時報導

科技年度盛會「2025臺灣創新技術博覽會-未來科技館」10月16日至18日在台北世貿一館展開。國科會表示，今年展出220件技術，更鎖定智慧機器人、量子科技、運動科技、AI應用與產學合作、晶創台灣方案、未來科技獎六大技術領域等展區，全面展示科技回應社會需求，並推動產業升級的應用。

台灣創新技術博覽會由國家科學及技術委員會攜手中央研究院、教育部、衛生福利部及運動部共同主辦。10月16日開幕首日以「智慧機器人論壇：臺灣未來的關鍵賽道」為題，邀請德國、日本、美國等專家聚焦人形機器人、人工智慧感知、控制模擬及跨域應用。

AI應用與產學合作專區聚焦「智慧交通、健康照護、前瞻半導體」三大領域，展示跨域整合的創新實力。從鐵道安全防線、智慧醫療延伸到居家健康管理，再到引領全球的半導體關鍵技術，呈現AI如何驅動產業升級與生活改善，彰顯台灣在前瞻科研上的國際競爭力。

10月17日還有科普微電影《遊戲開始》，以生動情節引領觀眾進入量子物理的奇幻世界，並邀請專家現場對談，一同探索科學與創意結合的無限可能。10月18日將由來自美國、瑞典、丹麥、韓國與台灣的8家獲獎新創，展示人工智慧晶片、半導體製程、智慧醫療及淨零永續等領域的創新應用，帶動跨產業合作與國際鏈結。

半導體 美國 科學

延伸閱讀

仁寶衝智慧醫療 子公司併入智齡

諾貝爾物理獎／教授、博士後、研究生 40年前3得主同校

德沃雷推進量子研究獲諾獎 昔日同僚稱他思考深刻

協助台積備地 國科會兩大案並進

相關新聞

最大震度3級！南投國姓18:08發生規模4地震 8縣市有感

中央氣象署發布第129號顯著有感地震報告，南投縣今晚6時8分發生規模4地震，震央位於國姓鄉，地震深度21.1公里。

高齡駕照換照下修70歲 自願繳回可享TPASS最高補助1500元

交通部公路局日前宣布駕照管理改革制度，其中高齡換照下修至70歲，並將提供TPASS乘車優惠回饋（包括計程車）。交通部今天...

交通事故7個月1579人喪命 台南死亡數連3月居冠原因曝光

交通部今指出，2025年1至7月交通事故達22.9萬件，增加4412件，攀升近2％，30日死亡數為1579人，相較去年減...

19日起連3天共伴降雨機率高 北、東部防豪雨

氣象署表示，17日之前大致上晴朗偏熱，大台北及中南部近山區要注意局部攝氏36度以上高溫；19日起至21日東北季風及熱帶系...

高齡駕照換照下修70歲 繳回享公共運輸補助最高1500元

•交通部公路局日前宣布駕照管理改革制度，其中高齡換照下修至70歲，並將提供TPASS乘車優惠回饋（包括計程車）。交通部今天說，補助最高上限1500元，且規劃以敬老卡為基礎，給予回饋金。交通部今天在臉書上表示，補助期限為明年起完成登錄註記次日起算2年，只要使用敬老卡搭乘公共運輸回饋50%，每月金額最高1500元，適用範圍包含公路客運、國道客運、市區公車、台鐵、捷運、輕軌、公共自行車、渡輪及計程車。

萬大線第二期經費770億何時核定？卓榮泰承諾：今年底以前

民進黨立委蘇巧慧今天在立法院總質詢關切，捷運「萬大樹林線」第二期經費何時會核定？行政院長卓榮泰承諾，明年度中央政府總預算...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。