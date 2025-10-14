冠德Book Date 台中捷運市政府站開閱讀派對 微型圖書館營運最後倒數

秋日閱讀派對台中場活動吸引民眾踴躍參與，微型圖書館獲得好評。 圖／冠德玉山教育基金會 提供

冠德玉山教育基金會年度盛事【冠德Book Date公益閱讀計畫】，在10月10日國慶假期，於台中捷運市政府站開秋日閱讀派對，特別邀請台中在地作家吳曉樂、林楷倫接力演講之外，在1號出口廣場微型圖書館旁另有文創市集、前AKB Team TP成員翁彤薰首次街頭演唱，以一連串的活動吸引臺中市民及中捷旅客，在10月15日【冠德Book Date】微型圖書館最後營運前衝一波閱讀熱潮。特地在假日到場參與的台中捷運顏邦傑董事長十分支持，大讚【冠德Book Date】微型圖書館不僅讓周圍的旅客、市民可以輕鬆愉快的停留，也是建築美學、文化精神與大眾交通運輸的匯聚示範，別具意義。

【冠德Book Date公益閱讀計畫】每年以不同主題、多元活動，號召全民閱讀，近年更與台中捷運合作，為旅客及市民打造專屬台中的閱讀禮物。今年冠德玉山教育基金會特別邀請逢甲大學ROSO機器人建造實驗室設計，以可回收、耐候性佳的PETG環保材料，由機器人3D列印技術打造出今年的微型圖書館《書游！水唷》，由淺至深的各種藍色，搭配遠見天下文化教育基金會、時報文化出版、典藏藝術家庭捐贈的各式圖書，為市政府站1號出口增添閱讀與設計的氣息。逢甲大學黎淑婷副校長認為微型圖書館像是一個平台，把注重ESG的冠德企業集團、落實USR的逢甲大學、將文化延伸至路網的台中捷運及其他有志一同的伙伴結合起來，貢獻各自的專業，成就此一美事。ROSO機器人建造實驗室的主持人盛郁庭副教授表示，具備書架及展示功能的街道家具《書游！水唷》，設計初衷是想在繁忙的台灣大道文心路口，放上一座讓人休息停泊的閱讀小島，看到這幾日有不少民眾駐足在微型圖書館內翻閱書冊，達到設計團隊預期的效果，且民眾專注閱讀的神情，十分令人動容。

作家吳曉樂於演講後被讀者包圍，展現高人氣。 圖／冠德玉山教育基金會 提供

作家林楷倫細數挑選魚貨的秘訣及魚市場的行話，引起聽眾共鳴。 圖／冠德玉山教育基金會 提供

超人氣作家吳曉樂、林楷倫於閱讀講座中，分別以《台中的十個小故事》、《第一次偽裝魚販就上手》為題，於市政府站3樓分享他們眼中的台中。吳曉樂以歷史、建築、城市規劃、美食、文化等面向切入，麻薏湯、大麵羹、蘋果麵包、泡沫紅茶無不展現出這個年輕城市的創意與活力。身兼作家與魚販的林楷倫，已在魚市場走跳二十餘年，他不藏私的分享如何從魚的體型、外觀判斷新鮮度與肉質口感，台灣各地魚市的概況，也鼓勵聽眾走進菜市場，接觸四季的在地食材，從氣味、飲食裡感受草根生活。二位觀察力敏銳的作家旁徵博引，妙語如珠，帶領聽眾進入不一樣的台中。

把握最後倒數，全齡共享的微型圖書館快閃營運至10/15。 圖／冠德玉山教育基金會 提供

冠德玉山教育基金會表示，為期一個月的【冠德Book Date公益閱讀計畫】頗受各界好評，尤其在台中捷運的大力支持下，公益募書迴響熱烈，10月10日秋日閱讀派對台中場一天募書量即超過百本，基金會還接到民眾特別致電，表達對微型圖書館及閱讀講座的讚許。微型圖書館營運僅到10月15日，希望中捷旅客及臺中市民把握難得的機會，前往台中捷運市政府站1號出口，體驗在城市喧囂裡，一方靜謐閱讀之地。