網傳打流感疫苗竟得到糖尿病 疾管署澄清「根本沒有這回事」
近日網路上卻瘋傳「小孩打疫苗後確診第一型糖尿病」謠言，衛福部疾管署發言人曾淑慧表示，國際上有許多大型研究都已經證實，目前沒有任何科學證據接種流感疫會增加糖尿病發生機率，且根據統計高風險民眾施打可有效降低重症及死亡個案。公費疫苗10月1日已開打，提醒符合資格民眾盡速施打。
公費流感疫苗10月1日開大至今已施打212萬劑，不過針對謠言，曾淑慧今也於疫情記者會澄清表示，國際上有許多大型研究都已經證實，目前沒有任何科學證據接種流感疫苗會增加糖尿病發生機率，也就是說，接種接種流感疫苗不會增加糖尿病風險。
曾淑慧說，國際上已經有非常多的研究證實，接種疫苗可以有效的降低流感感染住院重症跟死亡的風險，國內相關研究顯示接種後能降低流感感染住院重症等情形。
曾淑慧說公費流感疫苗今年提供648劑，因此啟動開口開口合約採購20萬劑疫苗，包括國光8萬，以及東洋、賽諾菲、GSK各4萬，除了提供花蓮光復居民及相關志工外，也會依各縣市公費接種比例配送，預計11月上旬配送完畢，提醒高風險族群盡速接種。
根據疾管署統計若有施打民眾，重症機率可減少75％、死亡機率減少65％，呼籲符合資格要盡速接種，曾淑慧說，建議有慢性病史、65歲以上高風險族群都要接種。
