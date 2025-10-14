8旬爺中風奪視力 白手杖伴闖天下唱愛拚才會贏

快訊

中央社／ 台北14日電
83歲吳爺爺（左）因中風雙眼幾乎全盲，有白手杖相伴，勇敢走出家門。他和藝人坤達（右）拍攝公益影片，用行動證明老去與看不見不等於被世界遺忘，14日一同出席記者會。中央社
「三分天註定，七分靠打拚，愛拚才會贏。」83歲吳爺爺因為中風被奪走視力，雙眼幾乎全盲，有了白手杖相伴，他勇敢走出家門，用行動證明老去與看不見不等於被世界遺忘。

高齡視障者吳爺爺雙眼幾乎全盲，獨居在淡水，因接觸了愛盲基金會，受到鼓舞勇敢走出家門，從絕望中重新建立起自信。「白手杖陪著我，它是我的好朋友。」吳爺爺說，天剛亮，因為有了白手杖，他可以自由外出，踏實地走好生活的每一步。

今年接受愛盲基金會邀請，和吳爺爺共同拍攝公益影片的藝人坤達今天在記者會說，非常欽佩吳爺爺的勇氣，從原本看得見，到突然失去視力，雖然重新踏出家門充滿未知，吳爺爺仍努力克服困難。

回憶起拍攝公益影片的那天，團隊特地為吳爺爺慶生。坤達分享，那時他才知道，原來吳爺爺非常喜歡唱歌，在歌聲中，他看見吳爺爺開心的笑容。「三分天註定，七分靠打拚，愛拚才會贏。」兩人一同合唱，而這首吳爺爺最愛的歌，彷彿就是他人生下半場的寫照。

「吳爺爺吃早餐好辛苦。」在記者會上挑戰蒙眼備餐的坤達一句話，逗得台下吳爺爺會心一笑。坤達親身體會視障者日常，在瓶瓶罐罐中靠觸覺與嗅覺找出草莓醬，接著從衣架找到背心穿上，直呼視障者獨立生活不易。

事實上，台灣各個社區鄰里的「吳爺爺」比想像中更多，根據衛生福利部最新統計，全台65歲以上高齡視障者高達3萬多人，占視障者人口近6成。愛盲基金會董事長黃克綸表示，高齡視障者常因害怕跌倒或走失而不願出門，長期待在家中，對身心健康造成不良影響。

愛盲基金會推動「白手杖愛盲行動」，協助視障者提升生活品質，讓他們能夠更安心、自在地走出家門。黃克綸表示，今年基金會更主動走進社區，關注長期困在家的高齡視障者，協助重拾自信與生活主動權，希望成為高齡視障者堅強的後盾，讓他們不再因為身心障礙而受困於家中。

「白手杖愛盲行動」深入全台各地，提供高齡視障者定向行動訓練、安全行走技巧及自主生活的能力建構。黃克綸表示，受景氣低迷影響，今年公益募款較往年下降超過20%，對愛盲基金會視障服務推動造成衝擊，呼籲社會大眾踴躍捐款支持，共同撐起高齡視障者勇敢前行的路。

