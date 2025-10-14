快訊

泡麵王換人當？這碗突爆紅賣到缺貨 網友直接掃一箱：超好吃

以軍開火！稱「可疑分子」越界違反停火協議 加薩衛生單位：至少6死

8縣市有感搖晃！南投18:08發生規模4地震 最大震度3級

旅客返國要注意！啤酒、調酒都是酒 入境超量攜帶未申報恐受罰

經濟日報／ 記者邱琮皓／台北即時報導
基隆關提醒，旅客攜帶啤酒、梅酒、沙瓦等含酒精飲料入境都需要依照規定申報。財政部關務署基隆關／提供
基隆關提醒，旅客攜帶啤酒、梅酒、沙瓦等含酒精飲料入境都需要依照規定申報。財政部關務署基隆關／提供

基隆關14日表示，民眾常誤以為包裝標示為「低酒精」或「調酒」等飲品不屬於「酒類」，所以越來越多旅客返國時會攜帶啤酒、梅酒、沙瓦等含酒精飲料入境，導致超量攜帶未申報遭海關查獲後裁處。

依據菸酒管理法第4條規定，含酒精成分以容量計算超過0.5%的飲料屬於「酒類」，民眾在攜帶含酒精成分飲料入境前，應先確認酒精濃度、免稅及限量規定，避免超量攜帶未依規定申報受罰。

基隆關進一步說明，依入境旅客攜帶行李物品報驗稅放辦法第11條第1項規定，入境旅客年滿18歲始得攜帶酒類產品，自用免稅數量為1.5公升（不限瓶數），可直接走「綠線檯」免向海關申報；如攜帶超過免稅數量，入境時應走「紅線檯」向海關主動申報。

於酒類5公升（不限瓶數，但攜帶未開放進口大陸地區酒類限量1公升）限量內，扣除前開免稅酒數量，可向海關申請補稅放行；超過限量者應檢附酒類進口業許可執照，依法向海關申報進口，或就超過部分辦理退運或以書面聲明放棄。

基隆關提醒，旅客攜帶超過免稅數量酒類未向海關申報者，依據菸酒管理法第45條第4項及「菸酒查緝及檢舉案件處理作業要點」第45點第1項第3款規定，超量部分由海關沒入，且酒精成分超過10%者，每公升處2,000元罰鍰；酒精成分10%以下者，每公升處500元罰鍰，旅客不可不慎。基隆關呼籲，旅客如對攜帶或申報規定有疑問，請於入境時至紅線檯洽詢海關人員，誠實申報，安心通關，開心回家。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

最大震度3級！南投國姓18:08發生規模4地震 8縣市有感

中央氣象署發布第129號顯著有感地震報告，南投縣今晚6時8分發生規模4地震，震央位於國姓鄉，地震深度21.1公里。

高齡駕照換照下修70歲 自願繳回可享TPASS最高補助1500元

交通部公路局日前宣布駕照管理改革制度，其中高齡換照下修至70歲，並將提供TPASS乘車優惠回饋（包括計程車）。交通部今天...

交通事故7個月1579人喪命 台南死亡數連3月居冠原因曝光

交通部今指出，2025年1至7月交通事故達22.9萬件，增加4412件，攀升近2％，30日死亡數為1579人，相較去年減...

19日起連3天共伴降雨機率高 北、東部防豪雨

氣象署表示，17日之前大致上晴朗偏熱，大台北及中南部近山區要注意局部攝氏36度以上高溫；19日起至21日東北季風及熱帶系...

高齡駕照換照下修70歲 繳回享公共運輸補助最高1500元

•交通部公路局日前宣布駕照管理改革制度，其中高齡換照下修至70歲，並將提供TPASS乘車優惠回饋（包括計程車）。交通部今天說，補助最高上限1500元，且規劃以敬老卡為基礎，給予回饋金。交通部今天在臉書上表示，補助期限為明年起完成登錄註記次日起算2年，只要使用敬老卡搭乘公共運輸回饋50%，每月金額最高1500元，適用範圍包含公路客運、國道客運、市區公車、台鐵、捷運、輕軌、公共自行車、渡輪及計程車。

萬大線第二期經費770億何時核定？卓榮泰承諾：今年底以前

民進黨立委蘇巧慧今天在立法院總質詢關切，捷運「萬大樹林線」第二期經費何時會核定？行政院長卓榮泰承諾，明年度中央政府總預算...

