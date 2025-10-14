旅客返國要注意！啤酒、調酒都是酒 入境超量攜帶未申報恐受罰

基隆關14日表示，民眾常誤以為包裝標示為「低酒精」或「調酒」等飲品不屬於「酒類」，所以越來越多旅客返國時會攜帶啤酒、梅酒、沙瓦等含酒精飲料入境，導致超量攜帶未申報遭海關查獲後裁處。

依據菸酒管理法第4條規定，含酒精成分以容量計算超過0.5%的飲料屬於「酒類」，民眾在攜帶含酒精成分飲料入境前，應先確認酒精濃度、免稅及限量規定，避免超量攜帶未依規定申報受罰。

基隆關進一步說明，依入境旅客攜帶行李物品報驗稅放辦法第11條第1項規定，入境旅客年滿18歲始得攜帶酒類產品，自用免稅數量為1.5公升（不限瓶數），可直接走「綠線檯」免向海關申報；如攜帶超過免稅數量，入境時應走「紅線檯」向海關主動申報。

於酒類5公升（不限瓶數，但攜帶未開放進口大陸地區酒類限量1公升）限量內，扣除前開免稅酒數量，可向海關申請補稅放行；超過限量者應檢附酒類進口業許可執照，依法向海關申報進口，或就超過部分辦理退運或以書面聲明放棄。

基隆關提醒，旅客攜帶超過免稅數量酒類未向海關申報者，依據菸酒管理法第45條第4項及「菸酒查緝及檢舉案件處理作業要點」第45點第1項第3款規定，超量部分由海關沒入，且酒精成分超過10%者，每公升處2,000元罰鍰；酒精成分10%以下者，每公升處500元罰鍰，旅客不可不慎。基隆關呼籲，旅客如對攜帶或申報規定有疑問，請於入境時至紅線檯洽詢海關人員，誠實申報，安心通關，開心回家。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康