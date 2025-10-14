交通事故7個月1579人喪命 台南死亡數連3月居冠原因曝光

快訊

聯合報／ 記者胡瑞玲／台北即時報導
交通部今指出，2025年1至7月交通事故達22.9萬件，增加4412件，攀升近2％。記者胡瑞玲／攝影
交通部今指出，2025年1至7月交通事故達22.9萬件，增加4412件，攀升近2％，30日死亡數為1579人，相較去年減少113人，但行人死亡達201人，反增2人。進一步觀察各縣市情況發現，台南整體死亡數為193人增加最多，相較上個月增加39人、比去年增加25人，事實上，台南整體死亡數已連3個月居冠，交通部表示，台南市已針對事故熱時熱點加強執法，統計今年7至9月死亡降幅逾4成。

交通部今召開10月份道路交通安全說明記者會，根據統計，今年1到7月交通事故件數22萬9936件，相較113年同期的22萬5524件，增加4412件，其中新北市增加5782件、嘉義市增加3348件。

30日交通事故死亡數部分，今年1至7月有1579人，比去年同期減少113人，其中行人死亡201人，較去年同期增加2人。

交通部政務次長陳彥伯說明，今年1至7月整體交通事故死亡1579人，比113年減少113人，減少6.7%，比112年減少210人，下降11.7%，整體死亡持續往下降，但交通事故死亡為每年目標下降7%，目前減少6.7%，距離目標仍有一段距離，不管中央或地方在交通事故死亡人數降低的努力還要持續。

陳彥伯說，今年1至7月交通事故包含高齡死亡、兒少死亡等都呈現持續下降趨勢。行人死亡今年1至7月為201人，相較113年增加2人，成長1%，相較112年則持平，近幾年來有關行人死亡人數的下降，是交通部及各級機關的重中之重。

各縣市道安表現部分，統計1至7月死亡人數，台南市增加39死，累計達193人，相較113年增加39人、相較112年增加25人，除此之外，台南已連3個月列為交通事故累計死亡最多縣市；行人死亡部分，台中累計死亡達37人居冠，行人死亡增加5人，增幅部分則是新北市死亡增加8人最多，累計死亡23人。

交通部路政及道安司長吳東凌表示，台南市在今年1至6月事故分析顯示，死亡事故肇因主要是駕駛人「恍神、緊張、心不在焉」等分心行為占比最高，約達3成，與駕駛習慣、精神狀態及高齡者操作失誤高度相關；其中，機車自撞死亡案件占近5成、肇事者無適格駕照者占2成，反映駕駛人風險行為為當前防制重點。

吳東凌指出，台南市道安團隊也訂定交通安全多元提升計畫，針對高風險路段及校園周邊道路工程優化外，也以智慧科技設備強化執法效能，並啟動「順安2.0專案」，依據事故熱時、熱點加強執法，針對容易違規路段加強執法，提升執法強度和精準度，今年7月到9月A1死亡事故已下降42.9%，顯示道安事故獲得控制。

台南市在今年1至6月事故分析顯示，死亡事故肇因主要是駕駛人「恍神、緊張、心不在焉」等分心行為占比最高，約達3成，與駕駛習慣、精神狀態及高齡者操作失誤高度相關。記者胡瑞玲／攝影
各縣市道安表現部分，統計1至7月死亡人數，台南市增加39死，累計達193人，相較113年增加39人、相較112年增加25人，除此之外，台南已連3個月列為交通事故累計死亡最多縣市。記者胡瑞玲／攝影
各縣市道安表現部分，統計1至7月死亡人數，台南市增加39死，累計達193人，相較113年增加39人、相較112年增加25人，除此之外，台南已連3個月列為交通事故累計死亡最多縣市。圖／交通部提供
