高齡駕照換照下修70歲 自願繳回可享TPASS最高補助1500元

交通部公路局日前宣布駕照管理改革制度，其中高齡換照下修至70歲，並將提供TPASS乘車優惠回饋（包括計程車）。交通部今天說，補助最高上限1500元，且規劃以敬老卡為基礎，給予回饋金。

交通部公路局日前宣布，115年1月起將分階段推動17項改革措施，包括汽、機車筆試取消是非題、改成選擇題，新增未滿18歲無照駕駛再犯班，高齡換照從75歲下修至70歲。

其中在高齡換照方面，公路局規劃將提供補助TPASS乘車優惠回饋（包括計程車）。交通部今天在臉書上表示，補助期限為明年起完成登錄註記次日起算2年，只要使用敬老卡搭乘公共運輸回饋50%，每月金額最高1500元，適用範圍包含公路客運、國道客運、市區公車、台鐵、捷運、輕軌、公共自行車、渡輪及計程車。

公路局表示，規劃高齡者自願繳回駕照提供TPASS乘車優惠補助，是依各縣市政府發行敬老卡（社福卡）及使用該卡所提供的公共運輸優惠為基礎，再予擴大優惠適用範圍及優惠內容，故需使用敬老卡（社福卡）搭乘公共運輸刷卡扣款，始可符合優惠條件。

公路局指出，目前全國已有11個縣市推動以敬老點數扣抵計程車車資，凡該縣市境內可適用電子票證（悠遊卡、一卡通、愛金卡）感應支付搭乘計程車均可適用，長者繳回駕照後，持敬老卡搭乘計程車（於電子票證刷卡機感應扣款），以敬老卡內電子錢包支出額度即可累計納入當月乘車金額，並以當月乘車金額計算回饋金。

公路局主任秘書林義勝今天向媒體表示，目前採用疊加的方式補助，也就是在社福卡額外的補助上再回饋1500元的金額，至於沒有發行敬老卡的縣市，將會再討論相關發放機制。

交通部次長陳彥伯認為，既然是透過TPASS推動，結合既有的TPASS也將是可行方式。