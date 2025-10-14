高鐵「寧靜車廂」成家長壓力 王育敏籲設親子車廂

快訊

聯合報／ 記者屈彥辰／台北即時報導
高鐵推動「寧靜車廂」引發爭議，國民黨立委王育敏呼籲高鐵應立即檢討措施方向，並提出二大訴求，要求高鐵應比照台鐵設置親子車廂、提供親子優先購票機制、及加強教育宣導，打造真正友善的公共運輸環境。圖／王育敏辦公室
高鐵推動「寧靜車廂」引發爭議，國民黨立委王育敏呼籲高鐵應立即檢討措施方向，並提出二大訴求，要求高鐵應比照台鐵設置親子車廂、提供親子優先購票機制、及加強教育宣導，打造真正友善的公共運輸環境。圖／王育敏辦公室

近日高鐵推動「寧靜車廂」引發民眾不滿，不少家長認為該措施特別針對兒童更對家長造成壓力。國民黨立委王育敏今日表示，我國少子女化日益加劇，創造包容親子、友善兒童的良好環境本應是社會共識，她呼籲高鐵應立即檢討措施方向，並提出二大訴求，要求高鐵應比照台鐵設置親子車廂、提供親子優先購票機制、及加強教育宣導，打造真正友善的公共運輸環境。

王育敏表示，她在2016年就已提出修法，訴求「運送旅客之鐵路列車應保留一定座位，作為孕婦及有兒童同行之家庭優先使用」等相關友善親子主張，並於2018年三讀通過，納入「兒童及少年福利與權益保障法」，現行大眾運輸中台鐵於機制上也有落實親子友善精神。她表示，高鐵作為我國最重要的交通運具之一，更應落實親子友善理念。

王育敏提出二點訴求。第一，籲高鐵設置親子車廂，提供親子優先購票服務。他建議高鐵落實兒少權法第33條之3的法律精神，規畫親子車廂，提供有未滿12歲孩童隨行之家庭或孕婦旅客訂位乘坐。現行高鐵票務競爭激烈，許多家庭往往難以同車乘坐或被迫分開。若能透過系統設計協助家庭同坐，不僅提升乘車體驗，也更符合政府鼓勵生育與家庭友善政策的精神。

王育敏接著說，第二，加強教育與社會宣導。針對「寧靜車廂」政策引發的社會對立，她呼籲高鐵公司與交通部應積極加強教育宣導身分同理，讓民眾理解不同乘車需求者皆應被尊重。同時也要清楚標示車廂功能，避免誤會與衝突。

王育敏最後指出，少子化是國家重大挑戰，政府更應在公共政策上展現對家庭與兒童的支持。「寧靜車廂」並非最終問題所在，真正缺乏的是另一端的「親子友善選擇」。呼籲交通部、高鐵公司應研擬高鐵親子車廂設置方案，提出明確時程與配套措施，讓公共交通真正成為友善、共融的空間。

