立委籲高鐵應設置親子車廂 陳世凱：每個車廂都應該是親子友善

經濟日報／ 記者余弦妙／即時報導
台灣高鐵公司提出寧靜車廂後，引發外界熱烈討論。本報資料照片
台灣高鐵公司（2633）提出寧靜車廂後，引發外界熱烈討論，即便台灣高鐵公司已多次重申勸導不包含嬰兒、幼童，但引發熱烈討論，對此，交通部長陳世凱14日表示，根據統計大多數民眾都是支持寧靜車廂政策，至於說在兒少部分高鐵公司也已經盡可能精進，避免造成父母壓力，至於親子車廂部分應該給高鐵公司自己評估，但他自己認為每一個車廂都應該是親子友善。

立法院會14日邀請行政院卓榮泰及內閣成員共同列席並被質詢，會中，國民黨立委謝依鳯指出，台灣高鐵公司提出的寧靜車廂引發爭議，尤其是在家長間更是引發熱烈討論，甚至有民眾出來反應為了安撫小一點的孩子帶去車廂間，只能把大一點的小孩獨自留在車廂。

對此，陳世凱表示，此案歷經高鐵公司調查後並無此事，高鐵公司有出來澄清，沒有這件事，這是新聞不實的報導。

謝衣鳯追問，那對於寧靜車廂未來是否還能有精進作為？另外現在也在討論是否要設定親子車廂，是否有在評估。

陳世凱表示，寧靜車廂其實有相當多民眾支持，例如講手機就盡量小聲或者到玄關去講，或者是看影片用3C的產品時必須帶耳機等，這部分社會大眾是有大部分的共識，至於兒少的部分，他認為高鐵公司可以再更細緻、更細膩一點，讓所有的爸媽不要有擔心的狀況或者是有壓力，此部分是台灣高鐵公司必須要努力，其實台灣高鐵公司也做出一些精進的方案，希望說不要給爸爸媽媽有壓力。

陳世凱說，親子車廂的設置應該是台灣高鐵公司自己去評估及討論，但就他個人認為，不一定要親子友善車廂，而是每一個車廂都應該對親子友善的，我們的國家要這樣狀況才是正確的。

親子 高鐵 寧靜車廂 陳世凱 謝衣鳯 卓榮泰 行政院 交通部長

