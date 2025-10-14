產業規模擴大 立委邱志偉盼打造「外泌體盾」：要求政院鬆綁法規

外泌體蓬勃發展，國際研究機構指出，2024年全球外泌體規模已達45.8億美元，預期2034年將成長至241億美元。國內業者指出，我國具研發量、國際合作及政策支持等優勢，有望讓外泌體及生技醫療產業，成為「護國神山群」。立法委員邱志偉則表示，外泌體發展需要法規鬆綁，將要求行政院提出立即、有效的鬆綁方式，幫助外泌體產業在國際舞台發光發熱，成為「外泌體盾」。

國內再生醫療雙法上路，加上政府推動健康台灣政策，已讓2023年生技產業產值突破1.47兆台幣，為歷史新高。前立法委員、台灣外泌體股份有限公司董事長洪奇昌說，台灣具備政策支持、研發能量及國際合作優勢，加上國內具有優秀人才，醫療資訊、研發人員等，在國衛院、中研院、各大醫學院共同合作，可讓國內生技產業成為台積電以外，另一座護國神山群。

邱志偉說，總統政見希望落實全民健康，醫療產業、高端保養都很重要，外泌體可扮演「火車頭」角色，他擔任立法院經濟委員會委員多年，對產業發展非常關心，台灣在醫療、研發、工程師、基礎研究等人才充沛，可打造外泌體產業規模化，建立商轉模式，若說台積電半導體產業，是我國「矽盾」，外泌體產業力量，將可成為「外泌體盾」，用產業粒料，讓台灣在國際舞台發光發熱。

醫藥品查驗中心（CDE）前執行長林時宜表示，未來外秘體走向產業化，勢必關注療效，以政府角度來說，將要求執行人體試驗，目前衛福部食藥署已在研擬人體試驗相關法規，相關規範以國內產業實力不會有太大困難，如遇困難，官署也可針對具潛力公司專案輔導，加速相關產品研發，及完成法規要求的試驗流程。

「外秘體產業應擴大藍海，成為引領全球的護國神山。」邱志偉表示，為扶植外秘體產業發展，政府必須有決心鬆綁法規，包括檢驗模式、跨域銷售等規範，都應藉由法規鬆綁前瞻佈局，才能讓產業走向國際，他將要求行政院重視外秘體產業議題，請經濟部拿出具體作法，讓產業發揮優勢，在國際舞台發光發熱。