快訊

不僅長榮…傳華航無視醫囑逼斷腳空服員上班 他怒轟：閱讀能力出問題？

這時間喝咖啡死亡風險低16% 哈佛醫師揭最健康喝法、沖煮方式

還在救災傳「花蓮縣府官員退工作群組」 總協調官季連成怒：心態可議

聽新聞
0:00 / 0:00

產業規模擴大 立委邱志偉盼打造「外泌體盾」：要求政院鬆綁法規

聯合報／ 記者林琮恩／台北即時報導
立法委員邱志偉表示，外泌體發展需要法規鬆綁，將要求行政院提出立即、有效的鬆綁方式，幫助外泌體產業在國際舞台發光發熱，成為「外泌體盾」。記者林琮恩／攝影
立法委員邱志偉表示，外泌體發展需要法規鬆綁，將要求行政院提出立即、有效的鬆綁方式，幫助外泌體產業在國際舞台發光發熱，成為「外泌體盾」。記者林琮恩／攝影

外泌體蓬勃發展，國際研究機構指出，2024年全球外泌體規模已達45.8億美元，預期2034年將成長至241億美元。國內業者指出，我國具研發量、國際合作及政策支持等優勢，有望讓外泌體及生技醫療產業，成為「護國神山群」。立法委員邱志偉則表示，外泌體發展需要法規鬆綁，將要求行政院提出立即、有效的鬆綁方式，幫助外泌體產業在國際舞台發光發熱，成為「外泌體盾」。

國內再生醫療雙法上路，加上政府推動健康台灣政策，已讓2023年生技產業產值突破1.47兆台幣，為歷史新高。前立法委員、台灣外泌體股份有限公司董事長洪奇昌說，台灣具備政策支持、研發能量及國際合作優勢，加上國內具有優秀人才，醫療資訊、研發人員等，在國衛院、中研院、各大醫學院共同合作，可讓國內生技產業成為台積電以外，另一座護國神山群。

邱志偉說，總統政見希望落實全民健康，醫療產業、高端保養都很重要，外泌體可扮演「火車頭」角色，他擔任立法院經濟委員會委員多年，對產業發展非常關心，台灣在醫療、研發、工程師、基礎研究等人才充沛，可打造外泌體產業規模化，建立商轉模式，若說台積電半導體產業，是我國「矽盾」，外泌體產業力量，將可成為「外泌體盾」，用產業粒料，讓台灣在國際舞台發光發熱。

醫藥品查驗中心（CDE）前執行長林時宜表示，未來外秘體走向產業化，勢必關注療效，以政府角度來說，將要求執行人體試驗，目前衛福部食藥署已在研擬人體試驗相關法規，相關規範以國內產業實力不會有太大困難，如遇困難，官署也可針對具潛力公司專案輔導，加速相關產品研發，及完成法規要求的試驗流程。

「外秘體產業應擴大藍海，成為引領全球的護國神山。」邱志偉表示，為扶植外秘體產業發展，政府必須有決心鬆綁法規，包括檢驗模式、跨域銷售等規範，都應藉由法規鬆綁前瞻佈局，才能讓產業走向國際，他將要求行政院重視外秘體產業議題，請經濟部拿出具體作法，讓產業發揮優勢，在國際舞台發光發熱。

台灣外泌體公司（TEC）今天宣布與日本豐田控股公司共同成立「日本外泌體株式會社」，合作發展再生醫學，洪奇昌表示，雙方合作已在今年於日本完成公司名稱註冊，並選定台積電在日本的基地「熊本縣」作為首站，後續將往東京等地拓產據點。

台灣外泌體股份有限公司董事長洪奇昌說，台灣具備政策支持、研發能量及國際合作優勢，加上國內具有優秀人才，可讓國內生技產業成為台積電以外，另一座護國神山群。記者林琮恩／攝影
台灣外泌體股份有限公司董事長洪奇昌說，台灣具備政策支持、研發能量及國際合作優勢，加上國內具有優秀人才，可讓國內生技產業成為台積電以外，另一座護國神山群。記者林琮恩／攝影
台灣外泌體公司（TEC）今天宣布與日本豐田控股公司共同成立「日本外泌體株式會社」，合作發展再生醫學，圖為豐田控股社長豐田浩之。記者林琮恩／攝影
台灣外泌體公司（TEC）今天宣布與日本豐田控股公司共同成立「日本外泌體株式會社」，合作發展再生醫學，圖為豐田控股社長豐田浩之。記者林琮恩／攝影

台積電 日本 邱志偉 醫學院 洪奇昌 醫療資訊 衛福部

延伸閱讀

媒體人馬郁雯等人告發立委王鴻薇、國會助理涉貪汙藉勢藉端勒索

跟政院苗頭…國民黨版花蓮災後重建條例 藍甲動擬逕付二讀

台積電大漲45元拉抬指數衝高逾500點 台股與台積電同步再刷新高

政院將提財劃法修法版本

相關新聞

烏山頭水庫水質檢測驗出清潔劑？農業部：最新檢測未檢出

台南烏山頭水庫近日因設置水面浮力式太陽光電板，引發民眾對水質汙染與景觀破壞的擔憂，中天記者林宸佑也在臉書質疑「烏山頭水庫...

流感升溫…國慶收假台大急診類流感病人大增 南部湧「假日孝子」現象

流感疫情升溫，上周類流感症狀患者們急診就診人數雖有下降，然因連假部分門診關診，急診就診比率提升。台大醫院急診人數仍多，等...

空服員腳斷仍被迫上班 邱顯智怒批航空公司無視醫囑：挑戰醫師專業？

長榮一名空服員疑似因抱病工作，下班後就醫住院卻不幸離世，消息一出引起社會對於空服員的工作內容及航空公司管理的關注。前立委、律師邱顯智對此也在臉書分享自己一位空服員當事人的經歷，因為執勤受傷，醫院認為暫時不適合工作，但公司仍然要求回去擔任地勤，讓邱顯智為當事人抱不平。

高齡駕照換照下修70歲 自願繳回可享TPASS最高補助1500元

交通部公路局日前宣布駕照管理改革制度，其中高齡換照下修至70歲，並將提供TPASS乘車優惠回饋（包括計程車）。交通部今天...

流感上周新增重症75例、10死 疾管署：今年流感重症人數同期第3高

衛福部疾管署今公布第41周類流感門急診就診人次計13萬7988人次，較前一周15萬3725人次下降10.2%，主因受連假...

產業規模擴大 立委邱志偉盼打造「外泌體盾」：要求政院鬆綁法規

外泌體蓬勃發展，國際研究機構指出，2024年全球外泌體規模已達45.8億美元，預期2034年將成長至241億美元。國內業...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。